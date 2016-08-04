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Adana'da ceza infaz kurumlarında 47 personel uzaklaştırıldı

Adana'da ceza infaz kurumlarında ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görev yapan 47 personel görevden uzaklaştırıldı.

Adana'da ceza infaz kurumlarında 47 personel uzaklaştırıldı

Adana'da ceza infaz kurumlarında ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görev yapan 47 personel görevden uzaklaştırıldı.

04 Ağustos 2016 Perşembe 15:18
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Adana'da ceza infaz kurumlarında 47 personel uzaklaştırıldı

 Adliye Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 47 personelin görevden alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Adana F Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 17 infaz koruma memuru, bir sağlık memuru, bir teknisyen, bir şoför, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 13 infaz koruma memuru, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 5 infaz koruma memuru, bir ambar memuru ve bir zabıt katibi, Karataş Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 3 infaz koruma memuru ve bir şoför ile Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli 3 infaz koruma memuru görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 15:19
Anahtar Kelimeler:
FETÖAdanaF Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu
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