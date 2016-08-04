Adana'da ceza infaz kurumlarında 47 personel uzaklaştırıldı

Adliye Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 47 personelin görevden alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Adana F Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 17 infaz koruma memuru, bir sağlık memuru, bir teknisyen, bir şoför, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 13 infaz koruma memuru, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 5 infaz koruma memuru, bir ambar memuru ve bir zabıt katibi, Karataş Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli 3 infaz koruma memuru ve bir şoför ile Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli 3 infaz koruma memuru görevlerinden uzaklaştırılmıştır."