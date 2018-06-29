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Adana ve Nevşehir'de FETÖ'den 12 kişi gözaltına alındı

Adana ve Nevşehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Adana ve Nevşehir'de FETÖ'den 12 kişi gözaltına alındı

Adana ve Nevşehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

29 Haziran 2018 Cuma 09:34
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Adana ve Nevşehir'de FETÖ'den 12 kişi gözaltına alındı

Adana ve Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Adana ve Nevşehir'de örgüt üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin bulunduğu 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 12 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaNevşehirFETÖ
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