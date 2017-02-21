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Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı

Kendilerini telefonda polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak 100'ün üzerinde vatandaşı 500 bin lira dolandıran suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı

Kendilerini telefonda polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak 100'ün üzerinde vatandaşı 500 bin lira dolandıran suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

21 Şubat 2017 Salı 09:59
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Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı

Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyonlarda, kendilerini polissavcı ve hakim olarak tanıtarak vatandaşları telefonla dolandırdığı ileri sürülen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, telefonla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu polis ekipleri, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin'de 100 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde yapılan sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Zanlıların 100'ün üzerinde vatandaşı 500 bin lira civarında dolandırdığı, operasyon kapsamında 40 kişinin daha arandığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaOperasyonTelefon Dolandırıcılığı
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