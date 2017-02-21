Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı

Kendilerini telefonda polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak 100'ün üzerinde vatandaşı 500 bin lira dolandıran suç örgütüne yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.