Adana merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 40 gözaltı

Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyonlarda, kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak vatandaşları telefonla dolandırdığı ileri sürülen 40 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, telefonla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu polis ekipleri, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin'de 100 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde yapılan sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Zanlıların 100'ün üzerinde vatandaşı 500 bin lira civarında dolandırdığı, operasyon kapsamında 40 kişinin daha arandığı öğrenildi.
AA