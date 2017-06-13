Adana karpuzu tescilleniyor

Yüreğir Ziraat Odası, Adana karpuzuna "coğrafi işaret tescili" almak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yaptı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Doğan, yaptığı konuşmada, Demirtaş'ın çağrısı üzerine Adana karpuzunu tescillemek için çalışma başlattıklarını belirtti.

Yüreğir Ziraat Odası olarak Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunduklarını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Adana karpuzuna 'coğrafi işaret tescili' alabilmek için başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu konuda Sayın Valimize bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi olmanın yanında bir Adanalı olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Ayırt edici bir değer taşıyan her varlığın korunması düşüncesinden hareketle yola çıktık. Markanın korunması tescille başlar. Biz Adana karpuzunu tescilleme konusunda tüm yasal prosedürleri yerine getiriyoruz. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden de destek alıyoruz. Bunun için üniversitemizin değerli temsilcilerine de teşekkür ediyorum. Bu konu Adana'nın konusudur, Adana'nın markasıdır. Hep birlikte sahip çıkmak da görevimiz."

Vali Demirtaş ise Yüreğir Ziraat Odasının başvurusundan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Adana karpuzunu marka haline getirip Türkiye ve dünyada tanıtmak istiyoruz. Adana karpuzu marka olabilecek, her tarafta aranan bir ürün. Yüreğir Ziraat Odasına ve karpuzun tescillenmesi konusuna destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.