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Adana'da terör operasyonu

Adana'da DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör operasyonu

Adana'da DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

31 Ocak 2017 Salı 08:28
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Adana'da terör operasyonu

Adana'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik ortak operasyon düzenledi.

Sabaha karşı polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdnaDeaşPKKTerör Operasyonu
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