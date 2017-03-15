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Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

15 Mart 2017 Çarşamba 09:23
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Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları ve örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik "şafak" vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı evlere polisler "koçbaşı" ile kapıları kırarak girdi.

Operasyonda 18'i 18 yaşından küçük 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek, 1 tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaAdanada Terör OperasyonuPKK
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