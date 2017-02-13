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Adana'da terör operasyonu: 26 gözaltı

Adana'da PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör operasyonu: 26 gözaltı

Adana'da PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:04
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Adana'da terör operasyonu: 26 gözaltı

Adana'da PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik 30 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı adreslere polisler koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. Operasyonda 26 zanlı, terör örgütünün üniversite yapılanması, kent, ilçe ve mahalle komisyonlarında faaliyet gösterdikleri, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPKKTerör örgütü
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