Adana'da şafak vakti terör operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, söz konusu adreslerin çevrelerinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 350 polisin görev aldığı operasyonda ekipler, belirlenen bölgelerde evlerin içi ile çatı ve bahçelerinde arama yaptı.

Operasyonda, PKK/KCK'nın mahallelerdeki korsan gösterilerini organize eden ve örgütün dağ kadrosuna katılıp daha sonra geri dönen 7'si kadın 16 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.