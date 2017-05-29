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Adana'da kaçak at kesimi deposuna operasyon

Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda kesime hazır 3'ü yavru 16 at bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçak at kesimi deposuna operasyon

Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda kesime hazır 3'ü yavru 16 at bulundu. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:31
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Adana'da kaçak at kesimi deposuna operasyon

Adana'da kaçak at kesimi yapıldığı tespit edilen depoya düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı, kesime hazır 16 at bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde 3 katlı bir evin depo olarak kullanılan kısmında, kaçak at kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Depoya baskın düzenleyen ekipler, atlara ait olduğu belirlenen sakatat parçaları ve kan izleri olduğun tespit etti. Çalışmalarda kesime hazır halde 3'ü yavru 16 at ele geçirildi.

Ekipler, atların bulunduğu depoda yaptıkları incelemede, kesim sonrası kullanılan askılar olduğunu tespit etti.

Çalışmalar kapsamında Y.B. gözaltına alındı.

Ekipler, operasyonda ele geçirdikleri atları Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen zanlı hakkında ''halk sağlığını tehlikeye sokmak'' ve ''kaçak kesim yapmak'' suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.

AA

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