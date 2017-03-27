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Adana'da dolmuşla minibüs çarpıştı

Adana'da dolmuşla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Adana'da dolmuşla minibüs çarpıştı

Adana'da dolmuşla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

27 Mart 2017 Pazartesi 10:31
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Adana'da dolmuşla minibüs çarpıştı

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Abdullah Kanat idaresindeki 01 U 0079 plakalı dolmuş, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde Muhammet Emin Afşit'in kullandığı 01 FG 476 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan 19 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan minibüs sürücüsü Afşit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapanan Adana-Karataş karayolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYüreğir IlçesiHavutlu Mahallesi
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