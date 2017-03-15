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Adana'da demiryolu tamir aracı kazası

Freni patlayan aracın yaklaşık 9 kilometre bu şekilde hareket ettiği, içindeki işçilerin durumu bildirmesi sonucu güzergahta önlem alındığı bildirildi.

Adana'da demiryolu tamir aracı kazası

Freni patlayan aracın yaklaşık 9 kilometre bu şekilde hareket ettiği, içindeki işçilerin durumu bildirmesi sonucu güzergahta önlem alındığı bildirildi.

15 Mart 2017 Çarşamba 09:34
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Adana'da demiryolu tamir aracı kazası

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3 işçinin öldüğü, demiryolu tamir aracı kazasıyla ilgili olay yeri inceleme çalışması sürüyor.

Demiryolunda elektrifikasyon işlemlerini tamamlamak ve tamir etmek üzere hareket halinde olan, arkasında iki vagon takılı haldeki iş makinesinin Hacıkırı İstasyonu yakınlarında freni patladı.

Araçta bulunan üç işçinin durumu bildirmesi üzerine güzergahta önlemler alındı. Güzergahta hemzemin geçitler kapatılırken, karşı yönden gelen bir yük treni durdurularak geri manevra ettirildi.

Freni patlayan araç, yaklaşık 9 kilometre bu şekilde hareket ettikten sonra Bucak Mahallesi'nde raydan çıktı. Araçla birlikte bir vagon raydan çıkarken, kontrolsüz kalan diğer vagon bir süre yoluna devam ettikten sonra durdu.

Kazanın ardından çevre güvenliği alınırken, demiryolu görevlileri inceleme başlattı. Kazada yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKaraisalıDemiryolu Tamir Aracı
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