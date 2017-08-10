Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda, İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışı içerisinde bulunduğu iddia edilen bir Rus vatandaşının yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonel çalışmalarda, ilde örgüt adına İncirlik Üssü ve Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik keşif ve eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen Rus vatandaşı Renat Bakiev'in yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin yapılan incelemesinde, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak ve Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği tarafından da tehdit suçundan arandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Şüpheli Bakiev, DEAŞ terör örgütüne üye olduğunu, propagandasını yaptığını, örgüt adına eylemde bulunmak üzere Adana'da olduğunu belirtti. Zanlı, İncirlik Üssü'ne veya burada bulunan bir uçağa eylem yapmayı planladığı, bunun için drone temin etmeye çalıştığı, daha önce cihat yapmak amacıyla Suriye'de olduğu ve burada DEAŞ örgütü adına ABD kuvvetlerine yönelik yapmaya çalıştıkları bir eylemin başarısız olduğu, İncirlik Üssü'nde keşif çalışması yaptığı, yapılacak eylemde kullanılacak drone için telegram üzerinden örgüt mensupları ile görüşme yaparak 2 bin 800 lira para istediğini belirtmiştir."

Açıklamada ayrıca, şüphelinin Adana'da bulunduğu süre içinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın sohbetlerine katıldığı bilgisine de yer verildi.

Öte yandan, yakalanan zanlı Adana Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirildi.