Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109050
ALTIN
145.302
DOLAR
3.5354
STERLİN
4.5848
EURO
4.1481
Süper Lig'e "süper" yıldızlar
Süper Lig'e "süper" yıldızlarTürk futbolunun...
'Ünlülere mektup'
'Ünlülere mektup'
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu kapsamında, İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışı içerisinde bulunduğu iddia edilen bir Rus vatandaşının yakalandı.

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu kapsamında, İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışı içerisinde bulunduğu iddia edilen bir Rus vatandaşının yakalandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:15
0 Okunma
Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda, İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışı içerisinde bulunduğu iddia edilen bir Rus vatandaşının yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonel çalışmalarda, ilde örgüt adına İncirlik Üssü ve Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik keşif ve eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen Rus vatandaşı Renat Bakiev'in yakalandığı belirtildi.

Şüphelinin yapılan incelemesinde, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak ve Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği tarafından da tehdit suçundan arandığının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Şüpheli Bakiev, DEAŞ terör örgütüne üye olduğunu, propagandasını yaptığını, örgüt adına eylemde bulunmak üzere Adana'da olduğunu belirtti. Zanlı, İncirlik Üssü'ne veya burada bulunan bir uçağa eylem yapmayı planladığı, bunun için drone temin etmeye çalıştığı, daha önce cihat yapmak amacıyla Suriye'de olduğu ve burada DEAŞ örgütü adına ABD kuvvetlerine yönelik yapmaya çalıştıkları bir eylemin başarısız olduğu, İncirlik Üssü'nde keşif çalışması yaptığı, yapılacak eylemde kullanılacak drone için telegram üzerinden örgüt mensupları ile görüşme yaparak 2 bin 800 lira para istediğini belirtmiştir."

Açıklamada ayrıca, şüphelinin Adana'da bulunduğu süre içinde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın sohbetlerine katıldığı bilgisine de yer verildi.

Öte yandan, yakalanan zanlı Adana Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDeaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı Furkan için geçişlere kapatıldı
İstanbul Boğazı Furkan için geçişlere kapatıldı
EGM'den 'Şemdinli' açıklaması
EGM'den 'Şemdinli' açıklaması
Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek
Uzman doktorlara nöbet ücreti ödenecek
'Hero' tişörtü giyen ve gönderen Güçle kardeşlere kamu davası açıldı
'Hero' tişörtü giyen ve gönderen Güçle kardeşlere kamu davası açıldı
Belediyeden Öcalan'ın kardeşine 7 milyon lira aktarıldığı iddiası
Belediyeden Öcalan'ın kardeşine 7 milyon lira aktarıldığı iddiası
Polatlı'da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi
Polatlı'da Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi
THY'den Kudüs için indirimli bilet açıklaması
THY'den Kudüs için indirimli bilet açıklaması
Akıncı Üssü davasında sekizinci celse başladı
Akıncı Üssü davasında sekizinci celse başladı
Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ