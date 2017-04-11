Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda ekipler, zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, belirlenen bölgelerde evlerin içi ve bahçeleri ile araçlarda detaylı arama yaptı.

Bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. İkamet değişikliği nedeniyle adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.