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Adana Başsavcılığı İdbil'de ölenlerin ilk otopsi sonucunu açıkladı

İdlib'e düzenlenen kimyasal silah saldırısında hayatını kaybederek cesetleri Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 Suriyeli'nin otopsisi tamamlandı.

Adana Başsavcılığı İdbil'de ölenlerin ilk otopsi sonucunu açıkladı

İdlib'e düzenlenen kimyasal silah saldırısında hayatını kaybederek cesetleri Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 Suriyeli'nin otopsisi tamamlandı.

06 Nisan 2017 Perşembe 11:50
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Adana Başsavcılığı İdbil'de ölenlerin ilk otopsi sonucunu açıkladı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden ve cesetleri Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 Suriyeli'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin de katılımıyla yapılan otopsisindeki ilk bulgulara göre, şahısların kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde 4 Nisan 2017 günü meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Suriye vatandaşı Esme El Hasan (35), Sait Hüseyin (26) ve Muhammed Avad'ın (25) cesetlerinin otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve saldırının kimyasal silah kullanılarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan otopsiye, Dünya Sağlık Örgütü Gaziantep Temsilcisi Annette Heinzelmann, Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu üyeleri Sahar Yazbek ve Samı Barrek'in kuruluşlarını temsilen katıldığı aktarıldı.

Görevlilerin herhangi bir kimyasal madde tehlikesine karşı koruyucu özel kıyafet giyerek otopsiye girdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otopsideki ilk bulgulara göre, şahısların kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğu tespit edilmiştir. Otopsi sonunda alınan doku, plazma, kan, idrar, akciğer ve cilt örnekleri, kimyasal silah kalıntılarına yönelik gerekli analizlerinin yapılması için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerine, talepleri üzerine incelemeleri için söz konusu örneklerden verilmiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeBeşşar Esed RejimiİdlibKimyasal SilahIlk Otopsi Sonucuİdbilde ölenler
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