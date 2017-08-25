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"Adaletsizliklere karşı üzerimize düşeni yapacağız"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, "Her tarafta şu anda sürüp giden adaletsizliklere karşı, zulme karşı, üzerimize düşeni Müslümanlar olarak yapacağız, gayret edeceğiz ve çalışacağız." dedi.

"Adaletsizliklere karşı üzerimize düşeni yapacağız"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, "Her tarafta şu anda sürüp giden adaletsizliklere karşı, zulme karşı, üzerimize düşeni Müslümanlar olarak yapacağız, gayret edeceğiz ve çalışacağız." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 15:55
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"Adaletsizliklere karşı üzerimize düşeni yapacağız"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Her tarafta şu anda sürüp giden adaletsizliklere karşı, zulme karşı, üzerimize düşeni Müslümanlar olarak yapacağız, gayret edeceğiz ve çalışacağız." dedi.

"Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü" etkinliklerine katılmak üzere Muş'a gelen Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti, mağara evler ve Bayındır Köprüsü'nü gezerek Kaymakam Bülent Tekbıyıkoğlu'dan bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra Abdurrahman Gazi Türbesi ve Ahlat Şehitliği'ni ziyaret etti, öğretmenevinin bahçesinde 81 ilden Malazgirt Zaferi'ni kutlamak için gelen gençlerle buluştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Ahlat'ta gezip gördüğü yerlerde en çarpıcı bulduğu tarafın 641'de sahabelerin buraları İslamlaştırması, fetih için buralara gelmesi ve şehit düşmesi olduğunu söyledi.

Hazreti Muhammed'in ahirete intikalinden 10 sene geçmeden sahabelerin dünyanın dört bir tarafına Allah'ın dinini ve mesajını anlatmak için sefer yaptığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşte ecdadımız da onun peşinden gelerek Malazgirt destanını yazmış, İstanbul’u fethetmiş ve yüzlerce yıl, bin yılı aşkın süre Allah'ın dinini ulaştırmanın bayraktarlığını yapmış. Nasıl yapmış? Ümmetin tüm unsurlarını aynı sancak altında toplamak suretiyle yapmış. Yani Malazgirt Zaferi, Haçlı ordularına karşı İslam ordularının bir zaferidir. İslam ordularının komutanı da dedemiz Sultan Muhammed Alpaslan Han'dır. O dönemde devam eden tüm haçlı seferlerinde de yine ecdadımızın göğüs gerdiğini, Anadolu'nun Kudüs'e kendini siper ettiğini görüyoruz."

"Müslümanlar olarak, zulme karşı üzerimize düşeni yapacağız"

Erdoğan, son 15 yılda Allah'ın izniyle, "Çanakkale kurtuluş ruhu"nun yeniden belirdiğini gördüklerini ifade etti. 15 Temmuz'un bunun adeta ete kemiğe büründüğü bir gece olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle özellikle siz gençlerimiz bu misyonu, yeniden kuşanmak, bu hafızayı yeniden tazelemek ve ondan sonra o doğrultuda çağın gereği neyse o hedeflere yürümek, yani dünyayı tanıyacağız ve bileceğiz. Hiçbir yer bizim için uzak olmayacak. Bölgeleri tanıyacağız, dillerini bileceğiz, kültürlerine hakim olacağız, tarihlerini bileceğiz ve her tarafta şu anda sürüp giden adaletsizliklere karşı, zulme karşı üzerimize düşeni Müslümanlar olarak yapacağız, gayret edeceğiz ve çalışacağız inşallah."

Erdoğan, 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinliğin kimliklerin yeniden inşası ve ihyasında önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek "İnşallah nasıl ki gençlerimiz Çanakkale’ye gittilerse tanıdılarsa o ruhu keşfettilerse inşallah Malazgirt'e ve Ahlat'a da bundan böyle akın akın geleceklerini, buraları tanıyacaklarını ve buraların havasını soluyacaklarını şimdiden tahmin edebiliyor ve görebiliyorum." dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu ise Ahlat'ın kadim tarihlerinde çok önemli bir misyona sahip olduğuna işaret etti. Bölgenin, Anadolu’ya ilk giriş kapısı olduğunu anımsatan Ustaoğlu, "Tarihi çok derin ve köklü geçmişe dayanan bu kadim şehir işte 641 yılında ilk defa Müslümanlaşmış ve İslamlaşmıştır. 1071 yılında da büyük komutan Alpaslan'ın önderliğinde Türklerin gelip bu coğrafyada egemen olduğu çok önemli şehirlerin başında geliyor." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da bir idrak, inşa ve ihya sürecini hep birlikte yaşadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 15 yıl bu idrak, inşa ve ihya sürecinde biz de Okçular Vakfı olarak bu sürece idrakla başlayıp katkı sunmak istedik. Tarihin dönüştüğü yenilmez denilen Bizans'ın darmadağın edildiği Malazgirt Ovası'nda buluştuk. İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'dan Anadolu'nun fatihi Muhammed Sultan Alpaslan'a selam getirdik."

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Yıldız'a Ahlat bastonu hediye edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bilal ErdoğanDünya Etnospor Konfederasyonu
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