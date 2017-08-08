Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, konuşmasında, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Şimdi sözde adalet yürüyüşü yapıyor. Çıkmış bir Alman dergisine beyanatta bulunuyor. Yazıklar olsun. Türkiye'de adalet yokmuş, özgürlük yokmuş. Ankara'dan çıktın İstanbul'a kadar yürüdün, senin güvenliğini kim aldı? Sen o yolda yürürken, o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı? Bu hükümet aldı. Bu hükümet sana o imkanları verdi." dedi.

"Adalet duygusal değildir, adalet hissi değildir. Adalet yürek ister ve adalet sorumluluk ister. İşte biz bununla bu yoldayız." diyen Erdoğan, "Öyle kalkıp FETÖ'cüyü korumak için, PKK'yı korumak için, DEAŞ'ı korumak için eğer sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Zaten yanında gezenler de belliydi." ifadesini kullandı.