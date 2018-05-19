Adalet Bakanlığının istihdamı sürecek

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, 2018'de adliyeler, cezaevleri ve Bakanlık merkez teşkilatında görevlendirmek üzere yeni personel alımlarını yıl boyunca sürdürecek.

Bu yılın ilk 4 ayında adliyelere 2 bin 800, cezaevlerine 3 bin 611 ve Adli Tıp Kurumuna 135 olmak üzere 6 bin 546 yardımcı personel alımı yapan Bakanlık, dün de 14 bin 611 personel alımı için ilan yayımladı.

Adli Tıp Kurumundaki kadrolara ilave olarak 300 yeni personel ataması yapacak olan Bakanlık, cezaevleri ve adliyelere çalışan takviyesini sürdürecek.

Cezaevlerine 9 bin kişi daha alınacak

Bakanlık, yıl sonuna doğru cezaevlerinde görevlendirilmek üzere 9 bin 667 kişinin daha atamasını gerçekleştirecek.

Öte yandan, adliyelere de ek olarak 500 personel alınacak.

Böylece Bakanlığın 2018'de istihdam ettiği yeni personel sayısı yıl sonu itibarıyla 31 bin 624'e ulaşacak.