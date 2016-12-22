Ahmet Türk'ün, 12 Aralık'ta Silivri Devlet Hastanesine sevkinin gerçekleştirildiği ve muayenesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ahmet Türk, Silivri Devlet Hastanesine olan sevklerine, 30 Kasım 2016 tarihli dilekçesinde avukatı ile görüş yapacağı için, 6 Aralık 2016 tarihli dilekçesi ile de gerekçe belirtmeksizin gitmeyeceğini bildirmiştir. Diğer hükümlü ve tutuklularda olduğu gibi Ahmet Türk'ün de tedavisine ilişkin bütün işlemler, 'Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük'ün 'Hastaneye sevk' başlıklı 115. maddesi ve hükümlülerin hastanelerde muayene ve tedavileri de 116. maddesine göre yerine getirilmektedir."
Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz hale...
FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal varlığına...
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız...
YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına...
Terörün hedefi olan komandolar yaralarını...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!