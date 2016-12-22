Adalet Bakanlığı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan "

Ahmet Türk

'ün kelepçeli muayene dayatıldığı için hastaneye gitmediği" şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama ihtiyacı duyulduğu bildirildi.





Ahmet Türk'ün, 12 Aralık'ta Silivri Devlet Hastanesine sevkinin gerçekleştirildiği ve muayenesinin yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ahmet Türk, Silivri Devlet Hastanesine olan sevklerine, 30 Kasım 2016 tarihli dilekçesinde avukatı ile görüş yapacağı için, 6 Aralık 2016 tarihli dilekçesi ile de gerekçe belirtmeksizin gitmeyeceğini bildirmiştir. Diğer hükümlü ve tutuklularda olduğu gibi Ahmet Türk'ün de tedavisine ilişkin bütün işlemler, 'Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük'ün 'Hastaneye sevk' başlıklı 115. maddesi ve hükümlülerin hastanelerde muayene ve tedavileri de 116. maddesine göre yerine getirilmektedir."

AA