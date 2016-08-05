Adalet Bakanlığında 124 gözaltı

Alınan bilgiye göre, FETÖ 'nün darbe girişimi ne ilişkin soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Adalet Bakanlığı ve bağlı birimlerde görevli 124 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aralarında bilgi işlem personelinin de bulunduğu öğrenilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getiriliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan 45 personeli FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına almıştı.