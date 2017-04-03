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Adalet Bakanlığı, 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alacak

Adalet Bakanlığından, yazılı sınav ve mülakatla 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alınacağı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı, 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alacak

Adalet Bakanlığından, yazılı sınav ve mülakatla 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alınacağı duyuruldu.

03 Nisan 2017 Pazartesi 14:36
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Adalet Bakanlığı, 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alacak

Adalet Bakanlığından, yazılı sınav ve mülakatla 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alınacağı duyuruldu.

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre, yarışma sınavı ve mülakatla 9-5 dereceli kadrolara 2 bin adli yargı hakim ve savcı adayı, avukatlık mesleğinden de 750 adli yargı hakim ve savcı adayı olmak üzere 2 bin 750 personel alımı yapılacak.

Yazılı yarışma sınavı, ÖSYM tarafından 3 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Hem "adli yargı" hem de "adli yargı-avukat" sınavına katılacak adaylar ile sadece "adli yargı" sınavına katılacak adayların oturumu saat 10.00'da başlayacak. Sadece "adli yargı-avukat" sınavına katılacak adaylar ise saat 11.00'de yapılacak oturuma girecek.

İlanda, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı uyarısında bulunuldu.

Sınav başvuruları, 6-13 Nisan'da bireysel olarak internet üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda alınacak.

Sınav ücreti, 6-14 Nisan'da ÖSYM’nin internet sayfasındaki "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıÖSYMHakim Ve Savcı Adayı
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