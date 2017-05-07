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Adalet Bakanı Bozdağ ABD'ye gitti

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin görüşme yapmak üzere, ABD'ye hareket etti.

Adalet Bakanı Bozdağ ABD'ye gitti

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin görüşme yapmak üzere, ABD'ye hareket etti.

07 Mayıs 2017 Pazar 14:41
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Adalet Bakanı Bozdağ ABD'ye gitti

ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15-17 Mayıs'taki ziyareti öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanmasına ilişkin görüşme yapmak üzere, özel uçakla ABD'ye gitti.

Bozdağ ile beraberindeki heyet, Etimesgut'taki Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, yarın yerel saat ile 17.30'da ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'la bir araya gelecek.

Görüşmede, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen dört ayrı iade dosyası hakkında bilgiler verecek olan Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen'in olduğuna dair yeni delilleri de aktaracak.

Bozdağ'ın mevkidaşına, Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesine ilişkin anlaşmayı hatırlatarak, terörist başı Gülen'in geçici tutuklanmasının zorunlu olduğunu vurgulayacağı öğrenildi.

Bakan Bozdağ, Türkiye tarafından gönderilen geçici tutuklama ve iade dosyalarının gereğinin yapılması için mahkemelere gönderilmesini de görüşmede gündeme getirecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BozdağABDGülenönce Vatan
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