Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104283
ALTIN
172.309
DOLAR
4.0890
STERLİN
5.6222
EURO
4.9279
Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de Buluştu
Farklı Kültürler “Cross Cultural Day”de...
'Et açığının çözümü ıslahta'
'Et açığının çözümü ıslahta'
Hibrit araç satışında artış
Hibrit araç satışında artış
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 

Adalar vapur iskelesinde yoğunluk

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Adalar vapur iskelesinde yoğunluk

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

01 Mayıs 2018 Salı 11:34
0 Okunma
Adalar vapur iskelesinde yoğunluk

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a akın etti.

Kentin tatil yerlerinden Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya gitmek amacıyla Kadıköy ve Eminönü'ndeki vapur iskelelerine gelen yolcular, yoğunluğa neden oldu. Piknik malzemeleri ve bisikletleriyle gelen vatandaşlar ve yabancı turistler, Adalar vapuruna binmek için kuyruk oluşturdu.

Eminönü İskelesi'nden kalkan seferlerin kapasite yoğunluğu nedeniyle aksadığı anonsları geçildi. Vatandaşlar bir sonraki seferi beklemek zorunda kaldı.

Eminönü'nden kalkan ve dolu olarak Kadıköy iskelesine gelen vapura binmek isteyen vatandaşlar, yoğun çaba harcadı. İskelenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yoğunluk nedeniyle iskelelerde motorlar da Adalar'a sefer sayılarını artırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek Ve Dayanışma GünüAdalar Vapur IskelesiİstanbullularAdalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askerlik yoklamasında yeni dönem başlıyor
Askerlik yoklamasında yeni dönem başlıyor
Bal arılarının yayla yolculuğu başladı
Bal arılarının yayla yolculuğu başladı
Başkentray'da yolcu sayısı 800 bine yaklaştı
Başkentray'da yolcu sayısı 800 bine yaklaştı
Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı
Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu
Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar belirlendi
Cumhurbaşkanı adaylarının alacağı yardımlar belirlendi
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Kakava ateşi 60 bin turisti Edirne'ye çekecek
Kakava ateşi 60 bin turisti Edirne'ye çekecek
'Rütbeli havacılar'ın darbe girişimi davasında mütalaa
'Rütbeli havacılar'ın darbe girişimi davasında mütalaa

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ