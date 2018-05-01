Adalar vapur iskelesinde yoğunluk

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a akın etti.

Kentin tatil yerlerinden Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya gitmek amacıyla Kadıköy ve Eminönü'ndeki vapur iskelelerine gelen yolcular, yoğunluğa neden oldu. Piknik malzemeleri ve bisikletleriyle gelen vatandaşlar ve yabancı turistler, Adalar vapuruna binmek için kuyruk oluşturdu.

Eminönü İskelesi'nden kalkan seferlerin kapasite yoğunluğu nedeniyle aksadığı anonsları geçildi. Vatandaşlar bir sonraki seferi beklemek zorunda kaldı.

Eminönü'nden kalkan ve dolu olarak Kadıköy iskelesine gelen vapura binmek isteyen vatandaşlar, yoğun çaba harcadı. İskelenin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Yoğunluk nedeniyle iskelelerde motorlar da Adalar'a sefer sayılarını artırdı.