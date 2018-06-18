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Adalar'a elektrikli fayton geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi.

Adalar'a elektrikli fayton geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 15:28
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Adalar'a elektrikli fayton geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor. 

İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiKınalıada
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