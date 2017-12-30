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Ad ve soyadlarda mahkeme kararı aranmaksızın düzeltme başladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadlarda yazım ile imladan kaynaklanan anlam değişikliklerinin düzeltilmesine başlandı.

Ad ve soyadlarda mahkeme kararı aranmaksızın düzeltme başladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadlarda yazım ile imladan kaynaklanan anlam değişikliklerinin düzeltilmesine başlandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:26
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Ad ve soyadlarda mahkeme kararı aranmaksızın düzeltme başladı
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ANKARA

Resmi Gazete'de 3 Kasım'da yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmesine imkan tanındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bu düzeltme işlemleri başladı.

Buna göre, ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler, bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edecek. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Yurt dışında bulunanlar ise ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvurabilecek. Dış temsilcilikler tarafından bu talepler il veya ilçe idare kurullarınca değerlendirilmek üzere başvuru yapanların aile kütüğünde kayıtlı olduğu yerin valilik veya kaymakamlığına bildirilecek.

Ad ve soyadı değişikliği kararlarıyla ilgili il ve ilçe idare kurulları tek veya toplu karar verebilecek. Verilen bu kararlara göre, nüfus müdürlüklerince ad ve soyadlarında gerekli düzeltmeler yapılabilecek.

Değiştirme taleplerinde bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmayacak.

Düzenlemeye göre, hatalı yazılımlarda, kişilerin yazılı talebi olmadan resen yapılan başvurular reddedilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ad SoyavdMahkemeKararDüzeltmeönce Vatan
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