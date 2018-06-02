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Acılı anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Kısıklı'daki konutundan çıktığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun önünü kesen bir kadın, 2008'de öldürüldüğünü iddia ettiği oğlunun ölümünün aydınlatılmasıyla ilgili yardım talebinde bulundu.

Acılı anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Kısıklı'daki konutundan çıktığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun önünü kesen bir kadın, 2008'de öldürüldüğünü iddia ettiği oğlunun ölümünün aydınlatılmasıyla ilgili yardım talebinde bulundu.

02 Haziran 2018 Cumartesi 16:48
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Acılı anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Kısıklı'daki konutundan çıktığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun önünü kesen bir kadın, 2008'de hayatını kaybeden oğlunun ölümünün aydınlatılmasıyla ilgili yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıktığı sırada bir kadının konvoyun önüne kesmesi üzerine makam aracını durdurdu.

Bir süre 57 yaşındaki Aysel Karakuş ile görüşen Erdoğan, daha sonra Beylerbeyi'ndeki çalışma ofisine geçti.

Karakuş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 2008 yılında 17 yaşındayken çalıştığı yerde darbedilerek öldürüldüğünü ifade ettiği oğlunun ölümünün aydınlatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediğini söyledi.

Aysel Karakuş, Erdoğan'ın konuyla ilgileneceğini söylediğini aktararak, "Cumhurbaşkanı, 'Bu olaya el atacağım.' dedi. 'Anneciğim, sen sabırlı ol.' dedi." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KısıklıAcılı Anne
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