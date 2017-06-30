Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 36°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100440
ALTIN
140.558
DOLAR
3.5126
STERLIN
4.5669
EURO
4.0071
Paşayeva’dan destek çağrısı
Paşayeva’dan destek çağrısı
Herkes İçin Orijinal Sanat 
Herkes İçin Orjinal Sanat 
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında Başlar?
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında...
Milli binici Karaevli'ye men cezası
Milli binici Karaevli'ye men cezası

Acil serviste tedavi ücretine tazminat cezası

İzmir'de yaklaşık 3 yıl önce şiddetli karın ve kasık ağrısı şikayetiyle özel hastanenin acil servisinde tedavi gören kadın, haksız yere ücret alındığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı.

Acil serviste tedavi ücretine tazminat cezası

İzmir'de yaklaşık 3 yıl önce şiddetli karın ve kasık ağrısı şikayetiyle özel hastanenin acil servisinde tedavi gören kadın, haksız yere ücret alındığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı.

30 Haziran 2017 Cuma 17:00
8 Okunma
Acil serviste tedavi ücretine tazminat cezası

İzmir'de yaklaşık 3 yıl önce şiddetli karın ve kasık ağrısı şikayetiyle özel hastanenin acil servisinde tedavi gören kadın, haksız yere ücret alındığı iddiasıyla açtığı davayı kazandı, hastane yönetiminin kadına tazminat ödemesine karar verildi.

İddiaya göre, Gökçe Ezberci'ye, 8 Eylül 2014'te şiddetli karın ve kasık ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin acil servisinde ağrı kesici ve serum tedavisi uygulandı.

Ağrılarının artması ve yumurtalıklarında kist tespit edilmesi üzerine kadına ameliyat olması gerektiğini belirten hastane yöneticileri, Ezberci'nin babasından tedavi ve yatak parası istedi.

Parayı vermek istememesine rağmen kızının ağrılarının artması nedeniyle ödemeyi kabul eden baba, "kızının acil servisten çıkarılarak, hastaneye normal giriş yaptığına ilişkin" belgeleri okumadan imzaladı.

Ameliyattan bir gün sonra taburcu edilen Ezberci, avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğu özel hastaneden, tedavi gideri olarak ödediği para ile 2 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu.

İzmir 7. Tüketici Mahkemesinde görülen son duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Dosyayı inceleyen hakim, Ezberci'nin acil şekilde başvurduğu hastanede ameliyat edildiği, hastane avukatının ortaya attığı, "hastanın tedaviyi reddettiği, hastaneden taburcu edilerek başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildiği" şeklindeki iddiaların hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtti.

Ezberci'nin acil vaka olmanın tüm kriterlerini taşıdığını, ücretlendirmenin Sosyal Güvenlik Kurumuyla (SGK) yapılan sözleşmeye göre belirlenmesi ve kuruma fatura edilmesi gerektiğini kaydeden hakim, hastane yönetiminin tedavi bedeli olan 5 bin 247 lirayı Ezberci'ye iade etmesine ve bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verdi.

"Emsal bir karar"

Ezberci'nin avukatı Ali Onar, yaptığı açıklamada, vatandaşların buna benzer olaylar karşısında korkmamalarını, kanuni haklarını aramaları için yargıya başvurmaları gerektiğini belirterek, kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Acil ServisTedavi ücretiAcil Serviste Tedavi ücreti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt'te 9 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 9 terörist etkisiz hale getirildi
Ege Üniversitesi'nde 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı
Ege Üniversitesi'nde 'ByLock' operasyonu: 12 gözaltı
Gaziantep'te bombalı saldırı hazırlığındaki 8 terörist yakalandı
Gaziantep'te bombalı saldırı hazırlığındaki 8 terörist yakalandı
Anayasa Mahkemesinin 'ByLock' tespiti gerekçeli kararda
Anayasa Mahkemesinin 'ByLock' tespiti gerekçeli kararda
İstanbul toplu ulaşımında yeni ücret tarifesi
İstanbul toplu ulaşımında yeni ücret tarifesi
"Türkiye samimiyetle Avrupa Birliğine üye olmak istiyor"
"Türkiye samimiyetle Avrupa Birliğine üye olmak istiyor"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ