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Açıköğretimde yabancı dilde eğitim başlıyor

AÜ Rektörü Prof. Dr. Gündoğan, "İngilizce işletme ve uluslararası ilişkiler ile Arapça ilahiyat programı eğitimini yapacağız. Önümüzdeki yaz aylarında ders materyallerini hazırlayacağız." dedi.

Açıköğretimde yabancı dilde eğitim başlıyor

AÜ Rektörü Prof. Dr. Gündoğan, "İngilizce işletme ve uluslararası ilişkiler ile Arapça ilahiyat programı eğitimini yapacağız. Önümüzdeki yaz aylarında ders materyallerini hazırlayacağız." dedi.

27 Şubat 2017 Pazartesi 14:27
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Açıköğretimde yabancı dilde eğitim başlıyor

ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi () bünyesinde 1982 yılında başlatılan Açıköğretim Sistemi, 2017-2018 akademik yılında işletme ve uluslararası ilişkiler programlarında İngilizce, ilahiyat lisans programında ise Arapça eğitim verecek.

AÜ bünyesinde ilk kez 1982-1983 akademik döneminde faaliyete başlayan ve 7,9 milyon kişiye ulaşan Açıköğretim sistemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, ABD, bazı Avrupa ve Balkan ülkelerindeki Türk vatandaşlarına da yükseköğretim hizmeti sunuyor.

AÜ Açıköğretim sistemi gelecek yıl, işletme ve uluslararası ilişkiler programlarında İngilizce, ilahiyat lisans programında da Arapça eğitim vermeye başlayacak.

"YÖK'ten gerekli izinler alındı"

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık öğretim sisteminin işletme, uluslararası ilişkiler bölümü ve ilahiyat ön lisans programının bulunduğunu anımsattı.

Söz konusu 3 programda gelecek yıldan itibaren yabancı dilde eğitim vermeye başlayacaklarını ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu:

"İngilizce işletme ve uluslararası ilişkiler ile Arapça ilahiyat programı eğitimini yapacağız. Önümüzdeki yaz aylarında ders materyallerini hazırlayacağız. YÖK'ten de gerekli izinler alındı. İngilizce programlarımızın ikinci üniversite fırsatından faydalanmak isteyen öğrencilerimize de katkılar sunacağını düşünüyoruz. Yurt dışındaki öğrencilerimiz de bu programlardan faydalanabilecek. İlahiyat ön lisans programımızda da önümüzdeki yıldan itibaren hem Türkçe hem de Arapça olarak eğitim verilecek. Yabancı dil programlarımız önümüzdeki yıl ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırmak isteyenlere bir müjde niteliğinde olacak."

AA

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