Açık cezaevine ayrılma şartları da değişti

Değişiklikle yönetmeliğin, "Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler" başlıklı 6. maddesinde düzenleme yapıldı.
Buna göre, daha önce koşullu salıverilmelerine 2 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılabilen, "nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından mahkum olanlar, koşullu salıverilmelerine 5 yıl kala açık cezaevine ayrılabilecek.
Yine koşullu salıverilmelerine 2 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılabilen "cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, eşi kasten öldürme, eşi kasten yaralama, eşe karşı eziyet" suçlarından hüküm giyenler de koşullu salıverilmelerine 3 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine geçebilecek.
AA