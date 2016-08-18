Açık cezaevine ayrılma şartları da değişti

Adalet Bakanlığı

nca hazırlanan "Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmeliğin, "Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler" başlıklı 6. maddesinde düzenleme yapıldı.

Buna göre, daha önce koşullu salıverilmelerine 2 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılabilen, "nitelikli hırsızlık, yağma, nitelikli yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından mahkum olanlar, koşullu salıverilmelerine 5 yıl kala açık cezaevine ayrılabilecek.

Yine koşullu salıverilmelerine 2 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılabilen "cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, eşi kasten öldürme, eşi kasten yaralama, eşe karşı eziyet" suçlarından hüküm giyenler de koşullu salıverilmelerine 3 yıl kala kapalı cezaevinden açık cezaevine geçebilecek.