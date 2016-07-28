Açığa alınan vali saklandığı evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan merkez valisi İbrahim Özçimen, Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir ve Nazilli Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, hakkında yakalama kararı da verilen Özçimen'in Nazilli'de bulunduğunu belirledi.

Bir dönem Bolu Valiliği görevinde de bulunan Özçimen, Sümer Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddia edilen Özçimen, Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.