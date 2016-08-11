Açığa alınan 648 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince dün geçici olarak görevden uzaklaştırılan 550'si adli, 98'i idari yargı olmak üzere 648 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı alındı.

Geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve haklarında soruşturma başlatılan 648 hakim ve savcı hakkında bulundukları yer cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Hakim ve savcılar, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan sorgulanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 550'si adli, 98'i idari yargı olmak üzere 648 hakim hakkında silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan soruşturma başlatmış, HSYK 2. Dairesi de dünkü toplantısında toplam 648 hakim ve savcının daha geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.