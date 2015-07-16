'Acı reçete' Yunan Parlamentosundan geçti

ATİNA - Yunanistan Parlamentosu, Avro Bölgesi liderlerinin, hükümete "86 milyar avroluk üçüncü kurtarma paketi" karşılığında ön koşul olarak talep ettiği kapsamlı reform paketi ile ilgili kanun tasarısını kabul etti.

Parlamentoda saat 21.15'te görüşmelerine başlanan kanun tasarıları, gece yarısından sonra yapılan oylamada, hükümet ve muhalefet partilerinden 229 milletvekilinin ''evet'' oyuyla kabul edildi. 300 sandalyeli parlamentoda 299 milletvekilinin katıldığı oylamada, hükümet kanadından bazı milletvekilleriyle muhalefet partilerinden 64 milletvekili ''hayır'' oyu kullanırken, 6 milletvekili ise çekimser kaldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, oylama öncesi parlamentoda yaptığı konuşmasında, pakette yer alan tedbirleri tasdik etmemesine rağmen başka alternatif olmadığını ifade etti. Çipras, "Tedbirlere inanmıyorum .Fakat kabul etmek zorunda kaldık" dedi.

Yunanistan Maliye Bakan Efklidis Çakalotos da solun eski düşüncelerini kırması gerektiğini belirterek, "Aksi halde Yunanistan'ın geleceği olmayacak" ifadesini kullandı.

Çakalotos, "Bir şey biliyorum. Eğer sol eski düşüncelerini kırmazsa, bu ülkenin geleceği olmayacak. Biz ülkenin içinde bulunduğu durumu abartmıyoruz. Şu an kreditörle yapılan anlaşmayı yargılamak için çok erken çünkü çoğusu Avrupa'da siyasi düzeyde ne olacağına bağlı. Gelecek birkaç yıl Avrupa test edilecek" değerlendirmesinde bulundu. kullandı.

Avro Bölgesi maliye bakanları telekonferans yapacak

Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem'un sözcüsü, Avro Bölgesi maliye bakanlarının bugün "Yunanistan'ı kurtarma paketi" ile ilgili olarak saat 10.00'da bir telekonferans yapacaklarını bildirdi.

Yunan halkı daha fazla kemer sıkacak

Kanun tasarısının kabul edilmesiyle Yunanistan'da kemer sıkma önlemleri daha da ağırlaştırıldı.

Buna göre, KDV artırımı dahil vergi oranları yeniden düzenlenecek, iş koşulları ve emeklilik gibi konularda kesintilere gidilecek ve köklü reformlar yapılacak. Yunanistan otomatik bütçe kesintilerini öngören mali kurala geçecek ve istatistik kurumunun bağımsızlığını güçlendirecek. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) da aralarında bulunduğu Troyka (Avrupa Birliği-Avrupa Merkez Bankası ve IMF) Yunanistan'ı yakından denetlemeye devam edecek. Troyka ülkede kalarak, Yunan kurumlarını reformların uygulanması konusunda yerinde denetleyecek, emeklilik yaşı en az 67 olacak ve ülkedeki kamu çalışanları azaltılacak.

Avrupa parlamentoları da "Yunanistan'ı kurtarma paketi"ni onaylıyor

Avro Bölgesi liderlerinin Yunanistan'ı iflastan kurtarmak ve avroda kalmasını sağlamak için anlaştığı kurtarma paketinin en az 8 Avrupa Birliği ülkesinin parlamentosunda oylanması gerekiyor.

Fransa, "Yunanistan'ı kurtarma paketi"ni Ulusal Meclisi ve Senatosunda oyladı. Ulusal Meclis'te Yunanistan oturumu sonrasında yapılan oylamada, Yunanistan'ı kurtarma paketine 69'a karşı 412 evet oyu, Senato'da yapılan oylama da ise 23'e karşı 260 evet oyu çıktı.

5 yılda 306 milyar avroluk kaynak

Avro Bölgesi liderleri, Brüksel'de yaptığı 17 saatlik zirveden sonra, pazartesi sabahı Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nde kalması için bir kurtarma planı üzerinde anlaşmıştı. Kurtarma paketine göre, Yunanistan, reform karşılığı AB'den 3 yıl içinde 86 milyar avroluk bir finansman alacak. Bu miktarın 53,5 milyar dolarlık kredi kısmı 3 sene içinde taksitlerle ülkeye verilecek. 35 milyar dolarlık hibe kısmı ise kalkınma için kullanılacak.

7 milyar avroluk "köprü kredi" verilecek

Avrupa Birliği, ülkenin temmuzda finans ihtiyacını karşılayabilmesi için Yunanistan'a Avrupa Mali İstikrar Mekanizması (EFSM) üzerinden 7 milyar avroluk bir köprü kredisi teklifinde bulundu. AB Komisyonu'nun Avro ve Sosyal Diyalogdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi halinde Yunanistan'a 7 milyar avroluk köprü kredi verileceğini söyledi.

Dombrovskis, AB Komisyonu'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Yunanistan'ın acil ihtiyaç duyduğu fonlamanın sağlanması için en iyi seçeneği araştırdıklarını ancak bütün seçeneklerin yasal, siyasal ve finansal zorlukları olduğunu anlattı.

Gösterilerde 50 kişi gözaltına alındı

Başkent Atina'da, kreditörlere söz verilen kapsamlı reform paketi ile ilgili kanun tasarısı Yunan Parlamentosu'nda görüşülürken, "kurtarma paketi"ne karşı gösteri düzenlendi.

Sintagma Meydanı'nda akşam saatlerinde toplanan yaklaşık bin kişilik sol görüşlü grup hükümet karşıtı sloganlar atarak, kurtarma paketini protesto etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden gösteride, kendilerini "iktidar karşıtı anarşistler" olarak adlandıran ve polise molotofkokteyli atan gruba göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunuldu.

Olaylar sırasında yaklaşık 50 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gündüz Sintagma Meydanı'nda yapılan gösterilere katılan işçi sendikalarının yöneticileri, eczacılar, kamu çalışanları ve belediye işçileri de yeni kemer sıkma politikalarına karşı çıktı.