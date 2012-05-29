Acı halkı birbirine kenetledi

KAYSERİ - Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırıyla ilgili, ''Bu acı, bizi birbirimize inanılmaz kenetlemiştir. Pınarbaşı halkı, lojmanları yıkılan polis memurlarımıza evlerinin anahtarlarını teslim etmiştir'' dedi.



Ataş, Emniyet Müdürlüğü binası önünde patlayan bombanın, Türk milletinin yüreğine ateş düşürdüğünü vurguladı.

Olay anından itibaren ilçe halkının güvenlik teşkilatıyla adeta kenetlendiğini belirten Ataş, şöyle konuştu:

''Bölücü terör örgütü şunu çok iyi bilsin ki, tarih de şahittir, biz bir ölürsek bin diriliriz. Pınarbaşı halkı, çevre ilçe ve iller, bu acıyı duyarak buraya koştu. Bu acı, bizi birbirimize inanılmaz kenetlemiştir. Buna bütün kamuoyu şahittir. Bu, geçmiş tarihimizde olduğu gibi bundan sonra da böyle devam edecek. Pınarbaşı halkı, lojmanları yıkılan bütün polis memurlarımıza evlerinin anahtarlarını teslim etmiş, evlerinde misafir etmiştir. Belediye olarak da lojmanların bir an önce tamiri için elimizden gelen desteği vermektedir. Başımız daha da dik, daha da ayakta olacağız ve yaralarımızı saracağız.''

Öte yandan, patlamada hasar gören Emniyet Müdürlüğü binasında onarım çalışmalarına başlandı.

5 kişi adliyede

Saldırının ardından gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyenin bahçesindeki otoparkta minibüste bekletilen zanlılar, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcısına ifade verecek.