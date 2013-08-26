Acarer'den

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "mobil telefon hattını kullanan ile üzerine kayıtlı olan kişilerin farklı olması" diye tanımlanan "açık hat" kullanıcılarına yönelik 1 Ekim 2012'de gerçekleştirilen düzenleme için bir yıllık süre belirlendiğini hatırlattı.

Açık hat sorununun 5-6 yıl öncesinden geldiğini anlatan Acarer, başka kişilerin adı kullanılarak onlar adına hatlar açıldığına dikkati çekti.

Bu durumun masumane olabileceği gibi art niyetli gerekçelerden de kaynaklanabileceğini dile getiren Acarer, şöyle konuştu:

"Neticede çok ciddi bir tüketici mağduriyetleriyle karşılaşılabilmesi söz konusu. Ben sizin hattınızı kullanıyorsam, usulsüz, kanun dışı işlemler yapıyorsam ve bu doğrultuda kanuni olarak da dinleniyorsam buradaki muhatap siz oluyorsunuz, yani hattın sahibi oluyor. Hattın sahibi mağdur duruma düşüyor. Bu nedenle geçen sene yaptığımız düzenlemeyle 1 Ekim 2012'den itibaren bir yılık süre verdik ve dedik ki 'Herkes web sayfamıza girsin, kullanıcı kimliğiyle orada üzerinde kayıtlı ne kadar hat varsa görsün.' Şu ana kadar 2,4 milyon civarında sorgulama yapıldı, 700 binden fazla kişi hattı kendi üzerine aldı ya da kendi üzerine görülen hattı devretti. Süre 1 Ekim 2013'te dolacak. Bu nedenle mobil telefon kullanıcıları, 1 Ekim'e kadar üzerlerine kayıtlı farklı bir hat olup olmadığını kontrol etsin."

"Mobil telefon hattını kullanan kişi ile hattın üzerine kayıtlı kişinin farklı olduğu hatlar", açık hat olarak ifade ediliyor.