Davutoğlu, Ekonomi Bakanlığı'nda düzenlenen, ''2. Ticaret Müşavirleri Konferansı''nda, AB ile vize konusunda sert bir müzakere yürüttüklerini belirterek, AB'nin, geri kabul anlaşmasını imzaya hazır hale getirmesine rağmen, bir yıldır Türkiye ile vize muafiyeti konusunda görüşmek üzere herhangi bir kurumu veya kişiyi yetkilendirmediğini söyledi.

Davutoğlu, AB'nin Türkiye konusunda, ''Devayı bir dert gibi gördüğünü'' dile getirerek, ''Avrupa aşı olmadan ayağa kalkamaz'' dedi.

Bugünlerde AB'li yetkililerle yürüttükleri vize müzakereleri konusunda da bilgi aktaran Davutoğlu, şöyle konuştu:

''Bu sefer vize muafiyet yetkisini tanımlayan bir mutabakatla geldiler. Bir yıl sonra. Görüşeceğiz, ama şunu yapmayacağız, kendilerine de söyledim, orada bir ifadede, 'Avrupa Birliği vize sistemine uyulur' diyor. Eğer bundan kastınız, 'daha vize müzakereleri yürürken ve vize muafiyeti almadan, şu anda vize muafiyeti uyguladığımız ülkelere AB'nin talep ettiği yönde tekrar vize muafiyetini geri almak gibi bir şeyse bunu yapmayız.' Yani öyle bir gri alan olacak ki 'biz AB'ye uyum adına, üçüncü taraflarla yaptığımız ki son dönemde onlarca ülke ile yaptığımız vize anlaşmalarını askıya alacağız.' Yok. Biz AB'nin vize muafiyetini talep ediyoruz, bu da olduğunda AB ile uyum içinde oluruz. Ama önceden, şu andaki vize politikamızı terk etmeyiz.''