Abdullah Akosman’a ödül

İSTANBUL (Önce Vatan Haber Merkezi) - Türkiye Basın Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 1. TBB Basın Başarı Ödülleri kapsamında 2016 yılının en başarılı isimleri ödüllerini aldı.

İlki gerçekleşen 1. TBB Basın Başarı Ödülleri Töreni’nde politikacı, edebiyatçı, gazeteci, sinemacı, STK temsilcileri ve işadamları gibi kategorilerden seçilmiş isimlere ödülleri takdim edildi.

Pek çok ünlü isim, kurum ve kuruluşun aday olarak yarıştığı ankette “Yılın En Başarılı İş Kadını ve İşadamı, Yılın En Başarılı Yazarı, Yılın En Başarılı STK (Sivil Toplum Kurumu) temsilcisi, Yılın En Başarılı Dizi Oyuncusu, Yılın Politikacısı, Yılın Edebiyatçısı gibi toplamda 21 farklı kategoride 105 adayın yarıştığı oylama sonucunda “YILIN EN BAŞARILISI ÖDÜLÜ”ne Abdullah Akosman layık görüldü.

TBB Genel Başkanı Yıldıray D. Barak, Abdullah Akosman’ı makamında ziyaret ederek, ödüllerini takdim etti ve Türkiye Basın Birliği olarak bu tür aktivitelerimiz her yıl geleneksel olarak devam edecektir açıklamasında bulundu.

Abdullah Akosman kimdir?

1971 yılından itibaren Sarı Basın Kartı sahibi olan Abdullah Akosman, 24/07/2011 yılından beri SÜREKLİ Basın Kartı kullanan duayen bir gazetecidir.

Önce Vatan, Yeni Çağrı, Demokrat, Son Haber ve Son Posta gazetelerinin sahibidir.