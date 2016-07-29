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"ABD’nin Türk ordusu içindeki ‘gladyosu' ezilmiştir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "ABD’nin Türk ordusu ve Türkiye devleti içindeki ‘gladyosu' ezilmiştir" dedi.

"ABD’nin Türk ordusu içindeki ‘gladyosu' ezilmiştir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "ABD’nin Türk ordusu ve Türkiye devleti içindeki ‘gladyosu' ezilmiştir" dedi.

29 Temmuz 2016 Cuma 15:53
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 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, FETÖ'ye yönelik kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevden almalara ilişkin, "Cadı avı yapılmıyor, hukuk uygulanıyor. Suça karışanlar, darbe yapanlar, Amerika’nın darbesinde eline silah alanlar veya bunları destekleyenler, o örgüte mensup olanlar temizleniyor.” dedi.

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Perinçek, 15 Temmuz’daki Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde, ABD’nin rolünün ortaya çıktığını söyledi.

Perinçek, Wall Street Journal'da yer alan ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı General Joseph Votel’in, "ABD Ordusunun Türk Ordusundaki bir dizi en yakın müttefiklerinin hapse atıldığı, ABD’nin bölgedeki operasyonlarının zayıflayacağı"na yönelik açıklaması ile ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper’in "Darbe girişimi sonrası ABD'nin Türkiye'deki bazı muhataplarının tutuklandığı"nı açıklamasının "itiraf" niteliğinde olduğunu savundu.

Perinçek, bu açıklamalarla, "Amerika’nın darbenin başında olduğu, darbeyi kışkırttığı, örgütünü, gladyosunu ateşe sürdüğünün apaçık ortaya çıktığını" öne sürdü. Perinçek, "Bu yenilgi Amerika’nın bölgedeki harekat kabiliyetini zaafa uğratmıştır. ABD’nin Türk ordusu ve Türkiye Devleti içindeki ‘gladyosu' ezilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Türk ordusu şimdi daha kuvvetli"

Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), FETÖ’den temizlenmesiyle içindeki çürüklerden kurtulduğunu belirterek, "Türk ordusu şimdi daha kuvvetli bir savaş yeteneğine sahiptir. Türk ordusu efsanesi geri geliyor. TSK’nın başındaki Türk sözcüğü şimdi çok daha kuvvetle söyleyeceğimiz bir sözcük." diye konuştu.

Yeni Yargıtay ve Danıştay üyelerinin belirlenmesiyle yüksek yargının Cumhuriyet temeline oturduğunu, yargının FETÖ’den temizlendiğini vurgulayan Perinçek, bu nedenle yargıya güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

"Cadı avı yapılmıyor, hukuk uygulanıyor"

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarıyla ilgili görevden almalara destek verdiklerinin altını çizen Perinçek, şöyle konuştu:

"Şuana kadarki uygulamalarda karşısına çıkılacak, geniş çaplı bir yanlış görmüyoruz. O nedenle, ‘Cadı kazanı kaynatılıyor, cadı avı yapılıyor, Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler içeri atılıyor gibi iddialar kesinlikle doğru değildir. Cadı avı yapılmıyor, hukuk uygulanıyor. Suça karışanlar, darbe yapanlar, Amerika’nın darbesinde eline silah alanlar veya bunları destekleyenler, o örgüte mensup olanlar temizlenmektedir."

Perinçek, Türkiye’nin bu darbe girişiminden sonra diktatörlüğe gittiği iddialarına ilişkin de, “Türkiye’de diktatörlüğün bir formülü var. Diktatörlükler Amerika ile işbirliği yaparak kurulabilir. Şimdi Türkiye bu diktatörlük tehlikesinden FETÖ'nün temizlenmesiyle kurtulmaktadır. Türk ordusuna Amerikan zinciri vurmak isteyenler, Türkiye’yi bölmek için Amerika’ya alet olanlar temizleniyor. Bunlar temizlendiği zaman Türkiye’ye diktatörlük mü gelir?" değerlendirmesinde bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur da, TSK’da gerçekleştirilen FETÖ temizliğinin halkın tamamı tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 15:54
Anahtar Kelimeler:
Vatan PartisiDoğu PerinçekFETÖ
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