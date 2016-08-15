'ABD'nin sözünü tutması gerekiyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "ABD’nin ve hatta bizzat Obama’nın Münbiç operasyonu bittikten sonra oradaki demokratik güçlerin içinde bulunan PYD’lilerin tekrar Fırat’ın doğusuna geçeceğine yönelik sözü var. Şimdi ABD'nin bu sözünü tutması gerekiyor. Beklentimiz de budur. Bu konudaki temaslarımızı sürdürüyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, "24 Ağustos'ta Biden geliyor. Daha önce Kerry de gelmek istediğini söylemişti. Kerry yerine Biden gelecek, Amerikalılar böyle bir karar verdi." ifadelerinde bulundu.