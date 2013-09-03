ABD'li Sierra'nın ölümüne ilişkin davada ilk duruşma

İSTANBUL - ABD'li Sarai Sierra'nın katil zanlısı Ziya Tasalı'nın, "kasten öldürme", "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından yargılanmasına başlandı.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Tasalı ile avukatları Merve Gürkan ve Sinan Şamil Küçükoğlu katıldı. Duruşmada, Sarai Sierra'nın annesi Bexaida Jimenez'in avukatı Ceren Şarman, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nur Yılmazlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nden avukat Gökçesu Özgül de hazır bulundu.

Duruşmada, Ceren Şarman ile Nur Yılmazlar ve Gökçesu Özgül, davaya müdahil olarak katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun gereği sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Avukat Nur Yılmazlar'ın katılma talebini kabul etti. Heyet, Bexaida Jimenez'in avukatının talebini evrak eksikliği nedeniyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin isteğini ise suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle reddetti.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Ziya Tasalı, okur yazar olmadığını, sokakta kağıt toplayarak geçindiğini, evi ve telefonu olmadığını söyledi.

Duruşmada savunması alınan sanık Tasalı, söz konusu suçu işlediğini kabul ettiğini ancak olayın iddia edildiği şekilde gerçekleşmediğini öne sürdü.

Olay gününü anlatan Tasalı, şöyle devam etti:

"O gün tiner almıştım kafam iyiydi. Surların dibinde otururken 11.30 sıralarında bayanı tren rayları üzerinde gezinirken gördüm. Onu gördüğümde üzerinde kısa bir atlet vardı yarı çıplak gibiydi. Yanına yaklaşıp kendisini öpmek istedim. Ancak durumu anlayınca elindeki telefonu ile kafama vurdu. Bunun üzerine ben de kendisini ittim. Yere düşünce kaldırmak için eğildiğimde bana tekrar elindeki taş parçası ile vurdu. Bunun üzerine bacaklarından tutup sürekli kaldığım dehlize çektim. Orada onunla tartıştım."

Buradaki tartışma sonucunda aralarında arbede yaşandığını ifade eden Tasalı, Sierra'yı yerde bulduğu taşla öldürdüğünü kaydetti. Sanık, polisteki ve savcılıktaki ifadesini kabul ettiğini bildirdi.

Ekspertiz raporuna karşı diyecekleri sorulan Tasalı, "Rapora karşı bir diyeceğim yok. Sadece onu öpmek istedim. Ancak karşı koyup vurunca olay meydana geldi" diye konuştu.

Sanık avukatı Sinan Şamil Küçükoğlu da müvekkilinin akil dengesinin tamamen yerinde olmadığını, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayacak yeterlilikte bulunmadığını, bu nedenle yetkin bir kuruma sevk edilmesini istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nur Yılmazlar ise sanığın ifadesini kabul etmediklerini, "Sanık maktulü kendisiyle birleşme istediğini kabul etmememsi nedeniyle öldürdü" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı'nın, herhangi bir akıl hastalığının veya zayıflığının bulunup bulunmadığına dair rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Annesi Bexaida Jimenez'in, Sierra ile yakınlığını belirten evrakın orjinalini isteyen mahkeme heyeti, sanığın kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Avukatların açıklaması

Avukat Ceran Şerman, davaya katılma taleplerinin vekaletnamenin aslının olmadığı için bu aşamada reddedildiğini ancak ilgili belgenin aslını sunduktan sonra taleplerinin kabul edileceğini ve duruşmada ailenin gönderdiği mektupların okunacağını söyledi.

Sanığın soğukkanlı olduğunu, daha önceki ifadelerine benzer ifade verdiğini ve suçunu ikrar ettiğini anlatan avukat Şerman, ailenin mektupta dini inançları doğrultusunda sanığı bağışladığını ifade ettiğini ancak bunun, şikayetlerini geri aldıkları anlamına gelmediğini kaydetti.

Avukat Gökçesu Özgül de "Biz dernek olarak müdahele telebinde bulunduk ancak hakim bu duruşmada kabul etmedi. Bu davalara katılmamız gerekiyor. Türkiye'de günde ortalama 5 kadın öldürülüyor. Bu sayılar bu kadar fazlayken bu cinayetlerin önüne başka türlü geçemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avukat Özgül, sanığın pişman olduğuna dair bir durum gözlemlemediğini belirterek, "Bunları yaparken de çok bilinçli olduğunu düşünüyorum. 'İlk hareket ondan geldi o yüzden onu öldürmek zorunda kaldım' demeye yol açan bir yola girmiş durumda. Akli dengesinin de yerinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

Olay

Amatör fotoğrafçılıkla uğraşan ve 12 Ocak'ta Türkiye'ye gelen Sarai Sierra, Beyoğlu'nda bir oda kiralamış, 22 Ocak'ta ABD'de olmasını bekleyen ailesi, kadının dönmemesi üzerine kayıp başvurusu yapmıştı. Başvurunun ardından başlatılan arama çalışması sonucu, Sierra'nın cesedi, 2 Şubat'ta Sarayburnu'ndaki sur kalıntılarında bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Ziya Tasalı hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ise 10 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.