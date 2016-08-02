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ABD'li bazı yetkililer hakkında suç duyurusu

Avukat Mert Eryılmaz, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un da yer aldığı 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABD'li bazı yetkililer hakkında suç duyurusu

Avukat Mert Eryılmaz, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un da yer aldığı 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

02 Ağustos 2016 Salı 16:05
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ABD'li bazı yetkililer hakkında suç duyurusu

  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdiği iddiasıyla ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ve Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel hakkında, ''anayasayı ihlal", "terör örgütü propagandası yapmak"tan suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Mert Eryılmaz, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdiklerini öne sürdüğü bazı ABD'li yetkililer hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Dilekçede, Dunford, Clapper ve Votel şüpheli, avukat Eryılmaz ise müşteki sıfatıyla yer aldı.

Şikayet dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli vurmakla görevli Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu'nun generallere dahi emir verdiği, TSK'ya sızan FETÖ üyelerinin darbe kalkışmasının İncirlik Üssünden yönettikleri iddia edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait olmadığı öne sürülen 8 kargo uçağının Malatya'ya indirildiği ve buradan da İncirlik Üssü'ne sevk edildiği öne sürülen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tespit edilen ilgili trafiklere ait radar kayıtlarında İncirlik Üssünden havalanan 3 tanker uçağının İstanbul'da alçak uçuş yapan ve Ankara'da bombalamaya katılan F16 uçaklarına yakıt ikmali yapmış, İncirlik'ten kalkan bazı savaş uçaklarının ise Ankara'da bombalama eylemine katılmıştır. İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Bekir Ercan Van, darbe girişiminin başarısız olunca ABD'den sığınma hakkı istemiştir"

Şikayet dilekçesinde, çok sayıda delilin 15 Temmuz darbe görünümlü işgal hareketinin İncirlik'ten yönetildiği, İncirlik Üssünde görevli TSK içine sızmış Fetullahçı subayların üstte görevli ABD silahlı kuvvetleri mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri, dahası işgal hareketinin direkt ABD'den yönetildiğini ortaya konulduğu anlatılan dilekçede, ''ABD silahlı kuvvetleri mensuplarının da Amerikan Genel Kurmayından, CIA'den bağımsız hareket ettiklerinin düşünülemez olduğu ve dolayısıyla Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın bu alçak işgal hareketinden, darbe girişiminden doğrudan sorumlu olduğu ifade edildi.

Dilekçede, ''Şüpheliler Türkiye vatandaşlarının milli iradesinden yana uluslararası sözleşmelerden hareketle darbeye karşı tavır koyacaklarına uluslararası sözleşmeleri yok sayarak silahlı terör örgütü üyesi darbecileri sahiplenmişlerdi. Şüphelilerin suça konu eylemleri, sözde müttefik ABD'nin bir bütün olarak 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki tavrını, duruşunu da ortaya koymaktadır. Bütün bu beyanlar diğer deliller ile değerlendirildiğinde darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğu, hareketin İncirlik'ten yönetildiği şeklinde kuvvetli suç şüphesini ortaya çıkarmaktadır'' denildi.

Dilekçede, şüpheliler Dunford, Clapper ve Votel'in FETÖ'yü madden ve manen desteklediği, uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini ifade edilerek, hakkında "Anayasayı ihlal", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından kovuşturma başlatılmasını talep edildi.

AA

Son Güncelleme: 02.08.2016 16:06
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüABDJoseph DunfordJames ClapperTSK
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