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ABD'den Türkiye'ye yaptırım yok

ABD yönetimi, İran'dan ham petrol alımlarını önemli ölçüde düşürdükleri gerekçesiyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeyi ekonomik yaptırımlardan muaf tutacağını açıkladı.

ABD'den Türkiye'ye yaptırım yok

ABD yönetimi, İran'dan ham petrol alımlarını önemli ölçüde düşürdükleri gerekçesiyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeyi ekonomik yaptırımlardan muaf tutacağını açıkladı.

12 Haziran 2012 Salı 09:13
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ABD'den Türkiye'ye yaptırım yok
WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, Hindistan, Malezya, Güney Kore, Güney Afrika, Sri Lanka ve Tayvan'ın İran'dan satın aldıkları ham petrol miktarını önemli oranda düşürdüklerine dikkat çekti.
Clinton, bunun sonucunda, 2012 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın 1245 sayılı bölümünde yer alan yaptırımların, bu 7 ülkedeki finansal kuruluşlara, süresi uzatılabilecek şekilde 180 günlük dönem için uygulanmayacağını ve bu yöndeki bildirimin Kongre'ye sunulacağını belirtti.
ABD, mart ayında da Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İngiltere'yi İran'dan petrol alımlarında önemli ölçüde kesintiye gittikleri için yaptırımlardan muaf tutma kararı almıştı.
Söz konusu yaptırımları İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek ve Tahran yönetiminin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için uyguladıklarına işaret eden Clinton, İran'ın petrol satışını azaltarak İranlı yetkililere ''uluslararası topluluğun endişelerini gidermek için somut adımlar atana kadar giderek artan bir tecrit ve baskıya maruz kalacakları'' mesajını verdiklerini söyledi.
Clinton, Tahran yönetimine önümüzdeki günlerde Moskova'da yapılacak ''5 1'' görüşmeleri sırasında uluslararası topluluğun endişelerini gidermek için somut adımlar atma çağrısında bulundu.
ABD Kongresi'nden geçtikten sonra 31 Aralık 2011'de ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan düzenleme, İran'a ağır yaptırımların yanında, İran Merkez Bankası ya da ''kara liste''deki diğer İran mali kurumlarıyla iş yapan yabancı finansal kuruluşlara da yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
28 Haziran'da yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında Obama'dan, ''İran'dan petrol ya da petrol ürünlerinin alımı için'' yabancı finansal kuruluşlara yaptırım uygulaması isteniyor. Ancak yasada, İran'dan petrol alımlarını önemli ölçüde düşüren ülkelerin yaptırımlardan muaf tutulmasını öngören bir düzenleme de yer alıyor. Yasa ayrıca ABD Başkanı'na, ulusal güvenliği dayanak göstererek belirli hallerde ülkelere istisna uygulama yetkisi de veriyor.

Son Güncelleme: 12.06.2012 01:14
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