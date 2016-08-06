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ABD'den FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için yeni adım

Amerikan Adalet Bakanlığı, Türkiye'ye gönderdiği mektupta, "Türkiye'den bir heyetin ABD'ye gitmesi veya ABD'den Türkiye'ye bir heyet gelmesi" önerisinde bulundu.

ABD'den FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için yeni adım

Amerikan Adalet Bakanlığı, Türkiye'ye gönderdiği mektupta, "Türkiye'den bir heyetin ABD'ye gitmesi veya ABD'den Türkiye'ye bir heyet gelmesi" önerisinde bulundu.

06 Ağustos 2016 Cumartesi 10:48
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ABD'den FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için yeni adım
ANKARA
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için yeni bir adım attı. ABD Adalet Bakanlığı, gelecek hafta içinde bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye heyet gönderme kararı aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hükümet, örgütün ele başı Fetullah Gülen'in iadesi için, ikamet ettiği ABD'ye "acil tutuklama ve iade" talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında geçen hafta ise Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Gülen'in tutuklanması amacıyla ABD'ye ikinci bir yazı gönderilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD Adalet Bakanlığı, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin Türkiye Adalet Bakanlığına bir mektup gönderdi.

ABD Adalet Bakanlığı, mektupta, Gülen'in iadesi konusunda yapılacak görüşmeler için Adalet Bakanlığından bir heyetin ABD'ye gönderilmesini ya da Amerikan Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye gelmesini önerdi.

Bunun üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Bakanlık yetkilileri konuyu değerlendirdi.

ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
Adalet Bakanlığınca ABD'ye gönderilen cevap mektubunda, ilk olarak Amerika'dan bir heyetin gelmesi, daha sonra Türkiye'den bir heyetin ABD'de görüşmelerde bulunması teklif edildi.

Türkiye'nin teklifini kabul eden ABD Adalet Bakanlığı, gelecek hafta içerisinde uzman bir heyeti Türkiye'ye göndereceğini bildirdi.

ABD heyetinin Türkiye'de darbe girişimine ilişkin yapacağı görüşmelerden sonra Gülen'in iadesi için bu kez Adalet Bakanlığından bir heyetin ABD'ye gideceği öğrenildi.

AA

Son Güncelleme: 06.08.2016 13:49
Anahtar Kelimeler:
ABDFETÖGülen - Önce Vatan Gazetesi
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