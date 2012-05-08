ABD’de uçak saldırısı engellendi

ABD'nin, terör örgütü El Kaide'nin bir Amerikan yolcu uçağına saldırı planını engellediği bildirildi.

Amerikalı bir terörle mücadele yetkilisi, El Kaide'nin Yemen kolunun, liderleri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin birinci yıl dönümü yaklaşırken planlandığı intihar saldırısının engellendiğini belirtti.

Amerikalı yetkililerin ele geçirdiği yeni bombanın, yolcunun iç çamaşırında da kullanılabilecek şekilde tasarlandığı ve 2009'da bir Amerikan uçağına düzenlenmesi planlanırken engellenen saldırıda kullanılmak üzere tasarlanan bombadan çok daha gelişmiş olduğu vurgulandı.

Yeni bombanın metal içermediği ve rahatlıkla havaalanındaki detektörlerden geçebilecek şekilde olduğu belirtildi.



