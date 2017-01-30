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ABD'ye yeni 'FETÖ' delilleri gönderildi

Adalet Bakanlığı tarafından ABD'ye Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yeni deliller gönderildiği öğrenildi.

ABD'ye yeni 'FETÖ' delilleri gönderildi

Adalet Bakanlığı tarafından ABD'ye Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yeni deliller gönderildiği öğrenildi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 12:56
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ABD'ye yeni 'FETÖ' delilleri gönderildi

Adalet Bakanlığı tarafından ABD'ye Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yeni deliller gönderildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen hakkında ABD'ye gönderilen iade dosyalarına ek yeni belgeler sunuldu.

ABD'nin talebi üzerine FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen firari Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD'ye yaptığı ziyaretlerin detayları da gönderildi. Yeni deliller arasında Öksüz'ün, tutuklu Kemal Batmaz'la ABD'ye hangi tarihlerde gittiğine, hangi tarihlerde Türkiye'ye dönüş yaptığına, uçak koltuk numaralarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen, Gülen'in bir numaralı sanık olduğu iddianame de ABD'ye iletildi.

İddianamede yer alan, Öksüz'ün darbe girişimi planını ABD'ye götürerek Gülen'e onaylattığı, darbe girişiminin Gülen'in emriyle gerçekleştirildiğini anlatan "Kuzgun" ve "Şapka" kod adlı gizli tanık ifadeleri de ABD'ye gönderildi.

Yeni delil ve belgeler internet ortamında da ABD'ye iletildi.

ABD ile iade trafiği

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndermişti. 10 Eylül 2016'da ise FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığına sunulmuştu.

ABD Adalet Bakanlığından 22-23 Ağustos 2016'da Ankara'ya bir heyet gelmiş, Adalet Bakanlığı yetkilileri iade dosyasıyla ilgili ayrıntıları ve mevcut delilleri heyete anlatmıştı.

Daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki bir heyet de 27 Ekim 2016'da ABD'ye gitmiş, Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Loretta Lynch ile Washington’da bir araya gelmişti.

Bozdağ görüşmelerde, Gülen'in darbe teşebbüsünün emrini verdiğini belirtmiş, iade ve geçici tutuklama talepleri konusunda Türkiye'nin hassasiyetini dile getirmişti.

Bozdağ'ın "ziyaret" açıklaması

ABD Başkanlığına Donald Trump'ın seçilmesinin ardından yeni Adalet Bakanının görevine başlamasını beklediklerini dile getiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni bakanın göreve gelmesinin ardından randevu talebinde bulunacaklarını ve ABD'ye yeni bir ziyaret gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDFETÖ
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