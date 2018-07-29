Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540
KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım Kaldı
Survivor Melih'ten Açıklama: Yarışma Maceram Yarım...
TİGEM limon satacak
TİGEM limon satacak
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı
Mali'de çatışma: 17 ölü
Mali'de çatışma: 17 ölü

"ABD'nin hedefinde Türkiye var"

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "ABD başkanının ve başkan yardımcısının birkaç gün önce özellikle bir papaz üzerinden Türkiye’ye verdiği mesaj çok açık. Bunu artık bütün dünya görüyor. ABD'nin hedefinde Türkiye var." dedi.

"ABD'nin hedefinde Türkiye var"

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "ABD başkanının ve başkan yardımcısının birkaç gün önce özellikle bir papaz üzerinden Türkiye’ye verdiği mesaj çok açık. Bunu artık bütün dünya görüyor. ABD'nin hedefinde Türkiye var." dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:41
0 Okunma
"ABD'nin hedefinde Türkiye var"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ABD'nin papaz Andrew Craig Brunson üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesine ilişkin, "15 Temmuz'un rövanşının alınmak istendiğini unutmayın. ABD'nin başkan ve yardımcılarının ortaya koyduğu son tehditler kurt-kuzu hikayesine benziyor. Kurt kuzuyu yemek isterse bir bahane bulurmuş. Şimdi bir papaz bahane edilerek Türkiye gibi büyük bir devlete karşı bir operasyon yapmaya çalışıyorlar. Buna milletimiz izin vermeyecek." dedi.

Arslan, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işçilerin örgütlenmesi ve haklarının verilmesi kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Hak-İş olarak 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını belirten Arslan, "Her toplantıda 15 Temmuz'a karşı olan uyarılarımızı devam ettireceğiz. 15 Temmuz'u Türkiye'nin NATO kullanılarak ABD'nin ve onun yandaşlarının Türkiye'yi işgal girişimi ve hain darbe girişimi olarak göreceğiz." ifadesini kullandı.

Papaz Andrew Craig Brunson üzerinden Türkiye'nin tehdit edildiğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün çok daha açık görüyoruz ki ABD yarım kalan hesabını tamamlamak istiyor. Yaşadığımız sorunlar, karşılaştığımız 15 Temmuz ihanetinin arkasında uluslararası emperyalist güçlerin, ABD'nin olduğunu artık herkes biliyor. 15 Temmuz hesabı henüz kapanmadı. 15 Temmuz bu hain işgal girişiminin gayretleri, çabaları, oyunları devam ediyor. Biz hem 15 Temmuz'da yaşananları unutmayacağız hem de 15 Temmuz'da bize dayatılmak istenen, ülkemizi işgal etmek isteyen işgalcilere karşı tedbir almamız gerekecek. O yüzden ABD başkanının ve başkan yardımcısının birkaç gün önce özellikle bir papaz üzerinden Türkiye’ye verdiği mesaj çok açık. Bunu artık bütün dünya görüyor. ABD'nin hedefinde Türkiye var. Boyun eğmeyen, diz çökmeyen, emperyalizme karşı meydan okuyan Türkiye’ye karşı bir hesap var."

Arslan, Türkiye üzerinde oynanan oyunları milletin boşa çıkarttığını vurgulayarak, bundan sonra da hesapların tutmayacağını aktardı.

"Milletimiz son kalenin düşmesine izin vermedi"

Arslan, 15 Temmuz'da son kalenin direndiğini, milletimiz son kalenin düşmesine izin vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un rövanşının alınmak istendiğini unutmayın. ABD'nin başkan ve yardımcılarının ortaya koyduğu son tehditler kurt-kuzu hikayesine benziyor. Kurt kuzuyu yemek isterse bir bahane bulurmuş. Şimdi bir papaz bahane edilerek Türkiye gibi büyük bir devlete karşı bir operasyon yapmaya çalışıyorlar. Buna milletimiz izin vermeyecek. Bu emperyalist güçlere karşı gereken tepkiyi, 15 Temmuz'da olduğu gibi gereken cevabı vereceğiz. Bunların eli kanlı. Bunların elinde hem sabıkalı mazlum milletlerin kanı var hem de mazlum milletlerin geleceğini çaldılar, hırsızlar."

Konuşmaların ardından program sonunda Arslan'a Bünyan halısı hediye edildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Hak-iş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sorumluluklarımızı kabul etmeliyiz"
"Sorumluluklarımızı kabul etmeliyiz"
"Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı aşacak"
"Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı aşacak"
'Savaşın kadınları' hayata kazandırılıyor
'Savaşın kadınları' hayata kazandırılıyor
4 kişiden 2'si boğuldu, 2'si kayboldu
4 kişiden 2'si boğuldu, 2'si kayboldu
"İmar Barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir"
"İmar Barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir"
KKTC'de FETÖ operasyonu
KKTC'de FETÖ operasyonu
'Gerçek özgürlüğü teslim olunca hissettim'
'Gerçek özgürlüğü teslim olunca hissettim'
'28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi
'28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi
Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine terör saldırısı
Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine terör saldırısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ