ABD'li papaz Brunson'ın tutukluluk hali sürecek

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı tutuklu sanık Andrew Craig Brunson'ın tahliye talebi reddedildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumuna tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.

Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve bazı yetkililer, ABD Dini Özgürlükler Komisyonu üyeleri ve kilise görevlileri de takip etti.

Sanık Brunson'ın avukatı tanıklarının devam eden soruşturmada şüpheli olması nedeniyle dinlenmemesine itiraz ederek bu durumun adil yargılamayı etkilediğini söyledi.

Mahkeme başkanı da devam eden soruşturmada şüpheli sıfatındaki savunmanın tanıklarının dinlenmesini sonraya bıraktığını ancak "dinlenmeyecek" diye bir ifadesi olmadığını belirtti.

Duruşmada Rahip Brunson'ın tanık olarak gösterdiği U.D, Brunson'u 2007'den beri tanıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Son 3,5 yıldır kilisenin derneğinin başkanlığını yürütüyorum. Söylendiği gibi konularla hiç karşılaşmadım. Eşim de orada. Halka açık, yoldan geçen herkesin girebildiği bir kilise. Hristiyanlardan çok Müslümanlar giriyor. Foto çekilebiliyor, faaliyetlerimizi açık yürütüyoruz. Gönüllü olarak hizmet ediyoruz. Kendimden örnek vereyim. Türk kökenliyim. Sadece Kürtlere ayrıcalık tanınsa ve onlara görev verilse o zaman bana ve eşime de verilmezdi. Bizim sadece mülteci kardeşlerimizle ilgili faaliyetimiz oldu. Haftada bir gün o da hepsinin ortak dili Arapça toplantı yapmalarına izin verdik ama Kürtçe değildi. Bu toplantıları dernek olduğumuz için güvenlik şubeye de açıktı. Polisler rahat izleyebiliyordu."

Cumhuriyet savcısı, sanık avukatının soruşturmanın genişletilmesi yönündeki talebinin reddi ve sanık Brunson'ın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Brunson, hiçbir tanığın bizzat kendisi hakkında PKK'yı desteklediğine dair bir ifadesi olmadığını savunarak, "Hep duydum, biliyorum şeklinde ifadeler. İzmir'de terör eylemlerine izin vermezdim. Türkiye'ye ABD'yi savunmaya gelmedim." dedi.

Mahkeme Başkanı, Brunson'ın savunmasını uzun tutması üzerine, "Esasa ilişkin savunma yapıyorsun. Tutukluluğa ilişkin mütalaaya ilişkin savunma yap. Esasa ilişkin savunma için sana süre vereceğiz." uyarısında bulundu.

Brunson, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2016'da tutuklandım. Bütün bu iddiaları reddediyorum. İsa'ya öğrenci yetiştirmek için atandım. Burada olmamın nedeni bu. Çocuklarımdan ve eşimden ayrı olmak çok zor. İsa uğruna acı çekmeyi gönüllü olarak seçiyorum. İsa benim acı çekmeme değerdir. Masum bir adamım. Neden burada olduğumu biliyorum. İsa için buradayım. İsa için acı çekiyorum."

Brunson'ın avukatı suçlamalara ilişkin somut bir delil olmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarından açıklama

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın takipçisi olacaklarını belirterek, Brunson'ın suçlu olmadıklarını düşündüklerini söyledi.

Kosnett, 3 duruşmayı da takip ettiğini ve duruşmalarda Brunson'ın suçlu olduğuna dair herhangi bir gösterge bulunmadığını ileri sürerek, "Hayal kırıklığı yaşadık. Hükümetimiz bu durumdan endişe duyuyor. Türkiye farklı inançlardaki kişiler için güvenli bir yer geleneksel olarak. Ancak bu duruşmada olan bitenler bu geleneklerin dışına çıktığını gösteriyor." dedi.

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt da davada hukuksuzluk olduğunu iddia ederek, "Delillerin toplanması sürecek, bu da tutukluluk süresini arttırmaya yönelik. Savunma tanıklarımızın dinlenmesi konusunda ısrarımız olacak. Dosya hukuk ayıbına dönüşmek üzere. Tanıkların beyanlarına bakarak tutukluluk devam demek kabul edilebilir değildir. Tanıklar şaibeli. Gizli tanıkların kimliklerini biliyoruz." dedi.

İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.