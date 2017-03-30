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"ABD FETÖ'cülerin vizelerini iptal etmeli"

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Adil Öksüz'le ilgili açıklamasına ilişkin, "Adil Öksüz dışında ne kadar FETÖ'cü varsa hepsinin vizesi var. ABD bu vizeleri iptal etmeli." dedi.

"ABD FETÖ'cülerin vizelerini iptal etmeli"

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Adil Öksüz'le ilgili açıklamasına ilişkin, "Adil Öksüz dışında ne kadar FETÖ'cü varsa hepsinin vizesi var. ABD bu vizeleri iptal etmeli." dedi.

30 Mart 2017 Perşembe 13:05
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"ABD FETÖ'cülerin vizelerini iptal etmeli"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber televizyonunda katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Adil Öksüz'le ilgili yaptığı açıklamanın tatmin edici olmadığını belirten Bozdağ, büyükelçilik tarafından Öksüz'ün arandığının kabul edildiğini hatırlattı.

Gerekçenin, Türk polisiyle ve Türk devletiyle iyi ilişkilerin somut bir örneği olarak gösterildiğini belirten Bozdağ, bunun da samimi bir değerlendirme olmadığını vurguladı.

Bozdağ, bir soru üzerine, FETÖ mensubu olduğu ABD'ye iletilen ve vizesi iptal edilenin bulunmadığına işaret etti.

"FETÖ'yü niye tutuklamıyorsun? "

FETÖ elebaşı Gülen'in hiçbir engele takılmadan faaliyetlerini yürüttüğüne değinen Bozdağ, kaçan FETÖ mensuplarının da ABD'ye gittiğini söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Rıza Sarraf dosyası üzerinden Türkiye'nin aleyhine yürüyen bir soruşturmada Halk Bankasının Genel Müdür Yardımcısını orada hemen tutukluyorlar. Peki bu darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ'yü niye tutuklamıyorsun? Türkiye'nin haklı talebini niye yerine getirmiyorsun? Bunların vizelerini, ikametlerini niye iptal etmiyorsun?" ifadesini kullandı.

"Adil Öksüz dışında ne kadar FETÖ'cü varsa hepsinin vizesi var"

FETÖ'nün bir örgüt üyesi şahıs adına Kanada'da büyük bir çiftlik satın aldığını söyleyen Bozdağ, satın alınan çiftliğin bulunduğu şehri, tapu verilerini ABD Adalet Bakanlığına ilettiklerini hatırlattı.

FETÖ elebaşı Gülen'in geçici tutuklanmaması halinde kaçabileceğine yönelik endişelerin ABD'ye iletildiğini aktaran Bozdağ, tedbir alınmasını da istediklerini vurguladı.

Bozdağ, "Adil Öksüz dışında ne kadar FETÖ'cü varsa, Türkiye'de elebaşı olarak bildiğimiz kişi varsa hepsi ABD'de, hepsinin vizesi var. ABD bu vizeleri iptal etmeli. Sayın Büyükelçinin yaptığı açıklamanın samimi bir işbirliğinin somut göstergesi olarak kabul edilebilmesi için bu vizelerin de iptal edilmesi lazım. Buradan çağrı yapıyorum, o zaman bu vizeleri de iptal edin, çalışma izinlerini iptal edin, geçici tutuklama talebimizi işleme koyarak tutuklayın ve Pensilvanya'da terör eylemlerine devam etmesini engelleyin, Türkiye aleyhine de çalışmasını önleyin ve onu lütfen Türkiye'ye iade edin ki bu konudaki samimi iş birliğinize inanalım. FETÖ'ye her türlü destek en üst düzeyde sunuluyor hala. Onun için burada bir samimiyet yok bir hesap var onu görüyoruz." diye konuştu.

"Siyasi bir operasyon"

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasına ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tamamıyla siyasi bir operasyondur. Rıza Sarraf'la ilgili ABD/Newyork'ta yürüyen soruşturma ve açılan dava, çok net bir şekilde söyleyeyim FETÖ ve görevden alınan savcı Bharara ortaklığında, 17 Aralık'ta Türkiye'de yapılamayan yargılamanın ABD'de yapılmasından ibarettir. Dosyanın içerisinde delil yok. Sadece iddialar var. İddialar da 17 Aralık'la ilgili olan iddiaların tekrarı. Bu iddialara dair bilgi, belge, rapor bahsediliyor, dosyada rapor varsa altında birilerinin imzası olur. İmza yok. Rapor varsa resmi bir belgedir. Altında bu belgenin resmi olduğuna dair bir takım kayıtlar olur, onlar da yok." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağFETÖABDnin Ankara BüyükelçiliğiAdil Öksüz
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