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"ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanması kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik sorunu yoktur, ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanmasını kabul etmek mümkün değil." dedi.

"ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanması kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik sorunu yoktur, ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanmasını kabul etmek mümkün değil." dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:36
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"ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanması kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik sorunu yoktur, ABD'de evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dil kullanmasını kabul etmek mümkün değil." dedi.

Erdoğan, Hakkari'deki terör saldırısı hakkında, "26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnandığımız yolda özgürlüklerimizden, bağımsızlığımızdan, yargı bağımsızlığından en ufak taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanABD
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