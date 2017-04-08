ABD Büyükelçiliği önünde Suriye protestosu

Vatan Partisi üyesi bir grup, Amerika'nın Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını protesto etti.

Kennedy Caddesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde toplanan grup, çeşitli sloganlar atarak ABD'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısına tepki gösterdi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan burada yaptığı açıklamada, partilerinin 6 yıldır Suriye halkının ve devletinin yanında olduğunu belirterek, Esed yönetiminin halkıyla, ordusuyla ABD işgaline karşı direndiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin Beşşar Esed hükümetiyle yeniden temas kurması gerektiğini savunan Reyhan, "Vatan Partisi, ABD ile birlikte Suriye'ye karşı yapılacak her türlü emperyalist müdahalenin karşısında olmaya devam edecektir." dedi.