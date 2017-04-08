Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.433
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6104
EURO
3.9596
'Kayısı cenneti'
'Kayısı cenneti'
Ömürlük mesai
Ömürlük mesai
'Klimalı durak' hizmeti
'Klimalı durak' hizmeti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Emniyet teşkilatı 172 yaşında

ABD Büyükelçiliği önünde Suriye protestosu

Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını protesto etti.

ABD Büyükelçiliği önünde Suriye protestosu

Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını protesto etti.

08 Nisan 2017 Cumartesi 16:21
3 Okunma
ABD Büyükelçiliği önünde Suriye protestosu

Vatan Partisi üyesi bir grup, Amerika'nın Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısı protesto etti.

Kennedy Caddesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi önünde toplanan grup, çeşitli sloganlar atarak ABD'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısına tepki gösterdi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan burada yaptığı açıklamada, partilerinin 6 yıldır Suriye halkının ve devletinin yanında olduğunu belirterek, Esed yönetiminin halkıyla, ordusuyla ABD işgaline karşı direndiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin Beşşar Esed hükümetiyle yeniden temas kurması gerektiğini savunan Reyhan, "Vatan Partisi, ABD ile birlikte Suriye'ye karşı yapılacak her türlü emperyalist müdahalenin karşısında olmaya devam edecektir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Vatan PartisiAbd BüyükelçiliğiAmerikaSuriyeFÜZE SALDIRISIŞayrat Hava Üssü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yıl önce helikopteri düşüren terörist öldürüldü
20 yıl önce helikopteri düşüren terörist öldürüldü
"Darbe üreten bir sistemin elden geçirilmesi doğru bir hadisedir"
"Darbe üreten bir sistemin elden geçirilmesi doğru bir hadisedir"
Düzce'de kar yağışı şehri beyaza kapladı
Düzce'de kar yağışı şehri beyaza kapladı
"Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"
"Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"
'Kayısı cenneti'
'Kayısı cenneti'
Bakan Özlü'den 'KOSGEB kredisi' açıklaması
Bakan Özlü'den 'KOSGEB kredisi' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ