ABD Büyükelçiliği Adil Öksüz'ün arandığını kabul etti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.