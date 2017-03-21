ABD-AB savaşının iç yüzü

M. KEMAL SALLI

ABD Başkanı Turmp ile Almanya Başbakanı Merkel Beyazsaray’da ilk kez bir araya geldiler. Gelenektir, görüşmeler sonrasında yapılan basın toplantısında taraflar el sıkışırlar ve görüşmenin rengini yansıtan yüz ifadeleriyle kameralara poz verirler. Trump-Merkel basın toplantısında bunlar olmadı. Merkel’in,”El sıkışmak ister misiniz?” sorusunu Trump duymazdan geldi. Bu diplomatik skandal, ABD-AB arasındaki savaşın ne boyuta ulaştığının göstergesiydi.

Merkel’in medya önünde yaptığı “El sıkışmak ister misiniz?” önerisini Trump’ın duymazdan gelmesi, içerde görüşmelerin hiç de iyi geçmediğinin göstergesidir. ABD ile AB arasında yaşanmakta olan savaşın lisan-ı hal ile yani vücut diliyle dünya kamuoyuna duyurulmasıdır.

Artık açıkça görüldüğü gibi ABD, İngiltere’yi de yanına alarak, Avrupa Biriliği’ni sonlandırmayı hedef alan bir savaş başlatmıştır. İlk bakışta ABD-AB arasında yaşanmakta olan bir çatışma olarak algılanıyor, ama aslında, ADB-İngiltere ortaklığı ile, para gücüyle bir dünya devleti kurma peşinde olan Rothschild ailesi arasında bir küresel egemenlik savaşı yaşamaktadır. ABD ve İngiltere, paralarını basan merkez bankalarını, Rothschild ailesinin hegemonyasından kurtarma savaşı başlatmışlardır.

ABD-AB SAVAŞI ASLINDA KÜRESEL EGEMENLİK SAVAŞIDIR

ABD ile AB arasında yaşanan çatışmanın hedeflerini ve arkasındaki dinamikleri görmeden, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri anlamak mümkün değildir.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden koparılması ve ABD ile elele vererek Trump’ın başkanlığa taşınmasıyla su yüzüne çıkan bu savaşın hazırlıkları yıllar öncesinde başlatılmıştı.

Konu uzun.. Aslında ABD-AB savaşının nedenlerini Kırım Savaşı’nda başlayarak irdelemek gerekir, ama biz şimdilik bu savaşın nedenlerine satırbaşlarıyla değinerek tablonun bir özetini ortaya koymakla yetineceğiz. Gelişmelerin devamında ayrıntılara gireriz.

Küresel medyada da mahçup bir tavırla ele alınan ve adı konmak istenmeyen bu savaş, cepheler dikkate alındığında, yeni nesil silahlarla sürdürülen bir dünya savaşıdır.

ABD derin devleti ile, para gücüyle bir dünya devleti kurma peşinde olan Rothschild’lar (ve onlara destek veren Rockefeller, Morgan, Dupont ve Bundy aileleri) arasındaki küresel iktidar mücadelesinin ilki 1963’te yaşanmıştı. Dönemin ABD Başkanı olan J.F. Kennedy Rothschild ailesine tek başına açtığı savaşı kaybetmiş, Teksas’ta bir tören sırasında vurularak hayatını kaybetmişti. Şimdilerde ABD ile İngiltere’nin derin kurumları, merkez bankalarının sahibi olan bu ailenin küresel egemenliğine son verebilmek için güçbirliği yapıyorlar.

ABD, İNGİLTERE İLE GÜÇBİRLİĞİ YAPARKEN, DİĞER AB ÜLKELERİYLE NEDEN SAVAŞIYOR?

İki kıta arasındaki rekabet olarak algıladığımız ABD-AB sürtüşmesi, aslında, ‘İngiltere ile güçbirliği yaparak Trump’ı başkanlığa taşıyan ABD derin kurumları ile, para gücüyle bir dünya devleti kurma peşinde olan Rothschild’lar ve destekçileri olan dört aile arasında yaşanmakta olan küresel egemenlik savaşıdır’ şeklinde özetlenebilir.

Peki, ABD, para gücüyle bir dünya devleti kurma peşinde olan küresel sermaye sahipleriyle savaşırken, neden yalnızca İngiltere ile güçbirliği yaptı; Avrupa Birliği’ne neden savaş açtı? Yoksa AB, küresel finans baronlarının, ABD ve İngiltere’ye karşı kurulmasına öncülük ettikleri bir yeni imparatorluk çatısı mıydı?

ABD ile AB arasında yaşanmakta olan bu savaşın gerçek nedenleri nelerdir? Batı bloğunun iki güçlü aktörü olan ABD ile AB neden çatışıyorlar? Daha doğrusu, ABD derin devleti, İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden neden kopardı ve hangi nedenlerle Kraliçe ile elele vererek Avrupa Birliğine savaş açma gereği duydu? Trump’ın seçim kampanyası boyunca annesinin İngiltere kraliçesini çok sevdiğini söylemesinin nedeni neydi? Kime ya da kimlere ne mesaj veriliyordu? Yoksa, İngiltere mi, ABD’yi yedeğine alarak, yeni bir dünya düzeni uygulaması başlatmıştı?

Dikkatinizi çekmiş olmalı, Trump’ın işbaşı yaptığı ilk gün, ilk imzaları attığı çalışma masasının üzerinde büyücek bir Chirchill büstü vardı. Trump başkan seçildiğinde Washington’a uçarak ilk tebrik eden de İngiltere Başbakanı May’di. Ayni Trump, Beyazsaray’da, kendisini ziyaretine gelen Almanya Başbakanı Merkel’in elini sıkmak istemiyordu..

Neden?

Çünkü, Clinton’tan bir milyon daha az oy almasına rağmen, Trump’ı iktidara taşıyan ABD derin devletinin hayata geçirmeye çalıştığı dünya haritasında Avrupa Birliği’ne yer yoktu. Euro da Euro bölgesi de ABD’nin düşmanıydı artık..

ABD-AB SAVAŞINININ ARKA PLANINDAKİ SORULAR

ADB-AB savaşının arka planında dünya barışı açısından çok ilginç, ilginç olduğu kadar ürkütücü gerçekler var.

ABD-AB savaşının arka planında İsrail için toprak isteyen Theodor Herlz’e “hayır” diyen II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesinde ve Selanik’e gönderilmesinde önemli rolleri olan Rothschild ailesine ve İttihat Terakki’nin kuruluşuna uzanan bir hikaye var.

ABD-AB savaşının arka planında, sahip oldukları yatırım bankalarının özel olarak yetiştirilmiş CEO’ları eliyle üretilen 100 trilyon dolarlık toksik varlığın neden olduğu küresel finans krizi var. 100 triyon dolarlık ek bir güç kazanan küresel finans baronlarının Ortadoğu’da, İsrail merkezli bir enerji imparatorluğu kurma, Akdeniz’i bir BATI Gölü’ne dönüştürme çalışmaları var.

ABD-AB savaşının arka planında, ABD askeri gücünü Ortadoğu’ya getiren, Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata geçirerek “Nil’den Fırat’a bir İsrail” kurma çabasında olan Rothschild destekli neo-conların Trump’ı kuşatıp işlevsiz bırakma çabaları var. 5 yıldır İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Assange, attığı Tweet'lerde "ABD istihbaratının Başkan Donald Trump'ı devirerek yerine yardımcısı Mike Pence'i getirmek istediğini" ileri sürüyor. ABD’nin derin kurumlarında Rothschild’ın hala etkili olduğu iddiaları var.

ABD-AB savaşının arka planında, dünya çapında etkin olan siyasetçi, bilim adamı, gazeteci ve işadamlarını çatısı altında toplayan Bilderberg’in merkezinin bulunduğu Hollanda’nın Başkenti Amsterdam ve Bilderberg Onursal Başkanı Hollanda Kraliçesi Beatrix var.

ABD-AB savaşının arka planında, Ortadoğu’daki BOP uygulamaları paralelinde yapılan katliamlar nedeniyle Avrupa’ya yönelen mülteci akını sonucunda yükselişe geçen popülizm, ırkçılık ve İslamofobi var..

İngiltere’nin AB’den kopmasından ya da koparılmasından sonra giderek şiddetlenen ABD-AB savaşının nedenlerini görebilmek açısından, yanıtı bulunması gereken bir önemli soru da şu: “ABD-AB savaşının en önemli hedeflerinden biri neden Fransa? ABD neden Fransa’nın Afrika’daki nüfuz alanlarını ele geçirmeye, Fransa’nın Afrika’yla olan bağlarını kesmeye çalışıyor?

Fransa, para gücüyle bir dünya devleti kurma peşinde olan küresel finans baronlarını, yani Rothschild ailesini neden destekliyor?

ABD-Fransa ilişkilerinin giderek gerilmesinin nedenlerini irdelerken, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin 2005 yılında bombalı bir suikaste kurban gitmesinin nedenlerini gözardı edemeyiz. (2005 ve 2007 yıllarında yazdığımız “Refik Hariri Neden Öldürüldü?” konulu iki yazı dizimizi arşivimizden okuyabilirsiniz.)

ABD-Fransa ilişkilerindeki en çarpıcı gerilim, ABD’nin Libya Büyükelçisi Cristopher Stevens’in katledilmesi ve Bingazi’deki CIA merkezinin soyulması sonrasında yaşandı. Bu suikastin hemen arkasında Paris’te bir dizi kaleşnikoflu ve bombalı saldırı yaşandı, onlarca masum insan hayatını kaybetti. Bütün bunları bizler, ‘yerel suikastler’ olarak algıladık, ama bu eylemler, iki kıta arasında yaşanmakta olan yeni nesil bir savaşın çeşitli cephelerinden yansıyan görüntülerdi.

AB’NİN KURULUŞ HİKAYESİ

ABD-AB savaşının nedenlerini görebilmek için konuya Kırım Savaşı’ndan başlamak gerekir, ama biz konuya AB’nin kuruluş hikayesinden girelim.. AB’nin kuruluşuna öncülük edenler, paranın gücüyle küresel egemenlik peşinde olan küresel finans yöneticisi Rothschill ailesi ve onlara destek veren dört “para babası” aileydi. AB’nin kurulma kararı Hollanda’nın ve dünya çapında etkin olan siyasetçi, bilim adamı, gazeteci ve işadamlarını çatısı altında toplayan, dünya düzeni ve küreselleşme konularında her yıl toplantılar düzenleyen Bilderberg’in merkezi Hollanda’da alınmıştı.

Rothschild ailesinin kurucusu olduğu ve dünya çapında etkili olan Bilderberg gibi bir kuruluşun ev sahipliği yapmanın bir takım getirileri de vardı. Hollanda gibi yüzölçümü küçük bir ülke, Bilderberg ve kurucularının nüfuzundan yararlanarak dünya çapında etkili bir ülke olma peşindeydi. Taze ve çarpıcı bir örnek.. Türkiye’ye yatırım yapan şirketlerin tamamına yakını Hollanda üzerinden giriş yaparlar. Nedeni Hollandalıların Türkiye’yi çok sevmeleri değil. Zamanında yapılan bir anlaşmayla, Hollanda merkezli şirketler, diğer ülke şirketlerinin yarısı kadar (yüzde 10) vergi ödemekteler..

Hollanda Kraliçesi Beatrix’in Bilderberg’ın onursal başkanı olması Rothschild ailesiyle Hollanda ilişkisinin derinliğini ortaya koyma açısından önemli bir ayrıntıdır. Bilsderberg geleneklerine göre Kraliçe Beatrix, mesela, Trump’ın elini sıkmadığı Almanya Başbakanı Merkel’den daha üst rütbededir. Yakın bir geçmişte, iki bakanımızın gezi ve konuşma özgürlüklerini hiç de demokratik olmayan, insan haklarını hiçe sayan gerekçelerle kısıtlayan olaylar da Hollanda’da yaşanmıştı.

ÇİN BU SAVAŞIN NERESİNDE?

ABD-AB savaşının nedenlerini irdelerken, unutulmaması gereken en önemli soru, “Çin bu gelişmelerin neresinde?” sorusudur. ABD ile AB arasındaki, ABD/İngiltere ile küresel finans baronları arasındaki savaşın sonucunu Çin’in bu cepheler arasındaki tercihi belirleyecektir.

Trump’ı iktidara taşıyanların kimlerle neden savaştıklarını, Avrupa Birliği’ni ve İran’ı neden hedef aldıklarını sorgulamadığımız ve “5-6 yıla kadar Çin’le savaşmak zorundayız, başka seçeneğimiz yok” diyen Trump’ın danışmanlarından Steve Bannon’u ciddiye almadığımız için, “ABD Avrupa ile neden savaşıyor?” sorusuna yanıt bulmakta zorlanıyoruz.



YANITI İÇİNDE SORULARLA ABD-AB SAVAŞININ İÇYÜZÜ

Yanıtı içinde sorularla, ABD ile AB arasında, daha doğrusu ABD/İngiltere ile Rothschild ailesi arasında yaşanmakta olan çok ciddi bir savaşın perde arkasını özetlemeye çalıştık. ABD-AB savaşı uzun süre gündemimizde olacaktır. Yeri geldikçe ayrıntılara gireceğiz..